XRP klettert auf höchstes Niveau seit Monaten: Treiber des Sprungs

XRP hat am 6. Januar 2026 spürbar angezogen und zeitweise das höchste Niveau seit November markiert. Laut aktuellen Marktdaten lag XRP zuletzt bei rund 2,33 USD, mit einem Tageshoch um 2,41 USD und einem Tagestief um 2,11 USD. Parallel dazu sprang die Aufmerksamkeit im Markt sichtbar an, in Berichten war von einem schnellen Lauf in Richtung 2,40 USD und einem deutlich höheren Handelsinteresse die Rede.

Dynamischer Ausbruch und Marktstimmung

Der entscheidende Punkt: Das war kein langsames Hochkriechen, sondern ein dynamischer Ausbruch, bei dem Preis und Aktivität gleichzeitig hochgingen. Genau so entstehen Moves, die plötzlich überall auftauchen, inklusive Push-Notifications, Group-Chats und übermotivierten Chart-Screenshots.

Marktstimmung: Der Jahresstart fühlt sich risk-on an. Bitcoin blieb stabil und notierte zuletzt bei rund 93.144 USD, mit einem Tageshoch um 94.683 USD. In solchen Phasen rotiert Kapital häufig von Bitcoin in große, liquide Altcoins, weil Trader "Beta" suchen, also stärker reagierende Assets, sobald der Gesamtmarkt wieder mutiger wird.

Technische und ETF-bedingte Impulse

Technische Faktoren: XRP hat wichtige Widerstandsbereiche angekratzt und dann durchbrochen. Wenn so ein Level fällt, gehen oft drei Dinge gleichzeitig los: Momentum-Trader springen rein, Stopps werden ausgelöst, und Shorts geraten unter Druck. Genau dazu passt, dass rund um den Move von mehr als 30 Mio. USD an Liquidationen gesprochen wurde, vor allem auf der Short-Seite.

Narrative-Katalysatoren: Am lautesten war das Thema ETF-Nachfrage. Für den 6. Januar wurden rund 48 Mio. USD an Nettozuflüssen bei Spot-XRP-ETFs in den USA gemeldet, kumulativ seit dem Start im November über 1 Mrd. USD. Zusätzlich gibt es Berichte, dass XRP-ETFs im Dezember 2025 rund 483 Mio. USD eingesammelt haben, während andere große Krypto-ETFs in derselben Zeit Nettoabflüsse sahen.

PepeNode Presale im Endspurt

Der enorme Hype um PepeNode lässt sich vor allem durch die geschickte Verknüpfung von viraler Meme-Kultur und einem handfesten technologischen Nutzwert erklären. Das Projekt hat sich als Pionier des sogenannten Mine-to-Earn-Konzepts positioniert, bei dem Nutzer virtuelle Mining-Nodes betreiben können, um ohne teure Hardware-Investitionen oder hohe Stromkosten Belohnungen zu generieren.

Die Zeit drängt für potenzielle Unterstützer massiv, da der Presale in rund 48 Stunden endgültig schließt und damit die letzte Chance auf den günstigsten Einstiegspreis vor dem geplanten Börsenlisting bietet. Ein wesentlicher Treiber für den rasanten Kapitalzufluss der letzten Stunden ist die außergewöhnlich hohe Staking-Rendite von aktuell noch über 530 Prozent.

