Bitcoin überschreitet erneut die 90.000-Dollar-Marke: HYPER-Wale aktiv

Der Kryptomarkt startet stabil ins neue Jahr - und das ist mehr als nur "grüner Chart". Bitcoin handelt Anfang Januar wieder klar im Bereich um die 90.000-Dollar-Marke, während Ethereum über 3.000 Dollar bleibt. Je nach Datenquelle lag Bitcoin am 6. Januar 2026 grob zwischen rund 92.500 und 93.800 Dollar, Ethereum zwischen etwa 3.160 und 3.224 Dollar.

Stabiler Jahresstart mit Makro-Unterstützung

Bitcoin ist mit spürbarem Schwung in das Jahr 2026 gestartet. Nach dem kurzen Rücksetzer unter die Marke von 87.000 US-Dollar folgte eine klare Gegenbewegung. Seit vier Tagen in Folge notiert der Kurs im Plus. Auch zum Wochenauftakt deutet alles auf einen weiteren positiven Handelstag hin.

Die US-Notenbank hat im Dezember 2025 den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,50 bis 3,75 Prozent gesenkt. Gleichzeitig betonen Fed-Stimmen, dass der nächste Schritt datenabhängig bleibt - und dass der Arbeitsmarkt auch schneller abkühlen könnte, als viele erwarten. Das ist der Cocktail, der Risikoassets wie Krypto häufig Rückenwind gibt.

Fokus auf Bitcoin-Infrastruktur und Layer-2

Das Problem ist alt, aber der Markt behandelt es zyklisch: Bitcoin-Settlement ist sicher, aber Transaktionen können teuer werden, und native Programmierbarkeit ist begrenzt. In Bullenphasen wird das zur echten Wachstumsbremse - nicht für den Preis, sondern für das Ökosystem wie DeFi, Payments und Apps.

Deshalb sehen wir parallel zum Preis-Setup eine Infrastruktur-Rotation: Lösungen wie Lightning für Payments, Stacks für Smart-Contract-Ökosystem oder neue Rollup- und Sidechain-Ansätze konkurrieren darum, Bitcoin-Liquidität anzuzapfen, ohne das Sicherheitsnarrativ zu beschädigen.

Bitcoin Hyper Presale mit starkem Momentum

Bitcoin Hyper positioniert sich als eine weitere Option ein, mit dem klaren Pitch, Bitcoin-Execution massiv zu beschleunigen - statt nur ein bisschen Skalierung zu liefern. Das Projekt setzt auf eine modulare Architektur: Bitcoin L1 für Settlement, eine SVM-basierte L2 für Execution, plus Canonical Bridge für BTC-Transfers.

Der Presale hat 30.164.878,28 US-Dollar eingesammelt bei einem Tokenpreis von 0,013535 US-Dollar. Zusätzlich zeigen Whale-Tracker-Daten zwei größere Käufe über zusammen 396.000 US-Dollar; der größte Einzelkauf lag bei 53.000 US-Dollar am 19. November 2025.

