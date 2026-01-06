Ethereum-Prognose 2026: Stabil über 3.200 Dollar - Ausbruch in Sicht?

Ethereum (ETH) startet in den Januar 2026 mit einer stabilen, fast schon stoischen Marktstruktur: kein wilder Blow-off, kein Kapitulations-Docht. Einfach ein Kurs, der sich über einer psychologisch wichtigen Zone festbeißt. Laut CoinMarketCap handelt ETH aktuell bei rund 3.216 US-Dollar, mit einer 24-Stunden-Spanne etwa von 3.129 bis 3.227 US-Dollar.

Technische Zonen und entscheidende Levels

Technisch ist das Bild simpel, aber nicht langweilig: ETH hat sich nach der Konsolidationsphase um die hohen 80.000 US-Dollar wieder nach oben geschoben und testet nun die Zone, in der Verkäufer zuletzt konsequent aufgetaucht sind. Anfang Januar wurde ETH noch im Bereich 87.500 bis 88.000 US-Dollar als range-bound beschrieben - das war die Basis, von der aus der Markt wieder Druck aufgebaut hat.

Wichtige Levels sind Support grob bei 3.200 US-Dollar als psychologischer Bereich und Resistance bei 3.225 bis 3.230 US-Dollar als kurzfristige Angebotszone. Darüber öffnet sich die Tür Richtung höherer Ziele.

ETF-Zuflüsse und fundamentale Treiber

Die ETF-Zuflüsse liefern einen fundamental starken Rückenwind, der technische Widerstände eher knacken lässt. Gemeldete 160,8 Millionen US-Dollar Nettozuflüsse sind ein Signal, dass TradFi wieder Risiko nimmt.

Analysten nennen Ziele wie 4.300 US-Dollar oder sogar 12.000 US-Dollar für 2026, getrieben durch ETF-Nachfrage und institutionelle Positionierung.

