FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BOREALIS MNG CO.LTD O.N. L4B0 CA09972D1069
AB/FROM ONWARDS 06.01.2026 15:26 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BOREALIS MNG CO.LTD O.N. L4B0 CA09972D1069
AB/FROM ONWARDS 06.01.2026 15:26 CET
© 2026 Xetra Newsboard