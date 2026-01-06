

Berlin, 6. Januar 2026





Umsatzstatistik für 2025 Die Tradegate Exchange kam im Jahr 2025 auf einen Umsatz von 477,6 Mrd. Euro und erzielte damit einen neuen Rekord seit Aufnahme des Handels im Jahr 2010. Auch bei der Anzahl der ausgeführten Geschäfte konnte mit 68,9 Millionen ein neuer Rekord verzeichnet werden. Die Aktie mit dem größten Umsatz war Rheinmetall AG mit 39,2 Mrd. Euro. Seit 1. Januar 2026 operieren Tradegate Exchange und Börse Berlin gemeinsam unter dem Namen "Tradegate Berlin Stock Exchange" (Tradegate BSX). Für 2026 wird eine weitere Steigerung der Transaktionszahlen erwartet. Simone Kahnt-Eckner, Geschäftsführerin der Tradegate BSX: "Mit dem Anschluss weiterer Broker aus dem europäischen Ausland wollen wir an der fusionierten Börse die positive Geschäftsentwicklung der Tradegate Exchange fortsetzen. Mit unserer klaren Fokussierung auf die Bedürfnisse von Privatanlegern sehen wir uns sehr gut aufgestellt und werden auch im neuen Jahr den Markt mit Innovationen bereichern. Das wachsende Interesse an Wertpapieren zum Vermögensaufbau und zur Altersvorsorge lässt uns optimistisch in die Zukunft blicken." 2025 Jahresumsatz

in Mrd. Euro Veränderung gegenüber Vorjahresumsatz in % Gesamt

zusätzlich

Börse Berlin 477.562,1

2.296,5 42,8

-5,3 Aktien

zusätzlich

Börse Berlin 360.139,4

678,9 41,0

10,7 ETPs

zusätzlich

Börse Berlin 109.832,3

549,6 58,1

36,6 Anleihen zusätzlich

Börse Berlin 5.973,3

994,4 -27,3

-24,4 Fonds zusätzlich

Börse Berlin 1.566,6

73,6 7,4

-20,9

Über die Tradegate Berlin Stock Exchange Die Tradegate Berlin Stock Exchange ist eine auf die Ausführung von Privatanleger-Aufträgen spezialisierte Wertpapierbörse. Derzeit sind Handelsteilnehmer aus mehreren europäischen Ländern angebunden. Handelbar sind weit über 20.000 Wertpapiere (Aktien, Anleihen, ETPs, Investmentfonds und Zertifikate) von 7.30 bis 22 Uhr. Die Orderausführung erfolgt in der Regel per Vollausführung. Die Vorteile für Privatanleger: keine Transaktionsentgelte und kostenfreier Zugriff auf Echtzeit-Börsenkurse sowie verschiedene Indizes - auch per App. Die Tradegate Berlin Stock Exchange ist Geregelter Markt im Sinne der MiFID. Mehr Infos: www.tradegatebsx.com .

Ansprechpartner für die Medien: Catherine Hughes, Tel. +49-(0) 30-89 606 145 chughes@tradegate.de



Emittent/Herausgeber: Tradegate Exchange GmbH

