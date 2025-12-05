

Börsenplätze Tradegate Exchange und Börse Berlin fusionieren zu Tradegate BSX Zum 01.01.2026 fusionieren die öffentlich-rechtlichen Anstalten Tradegate Exchange und Börse Berlin zu einem neuen Börsenplatz: Tradegate Berlin Stock Exchange (Tradegate BSX). Den Kunden bleiben alle Vorzüge der Tradegate Exchange erhalten: Null Ordergebühren

ein großes internationales Produktuniversum und

preisgekrönte Ausführungsqualität. Die Ressourcen der Börse Berlin werden in das bestehende Angebot der Tradegate Exchange integriert. Dies betrifft die Zusammenlegung bisher parallel geführter Orderbücher und die Übernahme des regulierten Marktsegments mit der Fortführung aller Primary Listings. Seit der Gründung im Jahr 2010 hat sich Tradegate Exchange schnell zu einem der bevorzugten Börsenplätze in Europa entwickelt. Sie ist laut ESMA "Most Relevant Market in Terms of Liquidity" (MRMTL) für über 4.600 internationale ISINs. Im aktuellen Geschäftsjahr wurde mit 445 Mrd. Euro Handelsvolumen per Ende November bereits jetzt ein neuer Rekord erzielt (Gesamtjahr 2024: 334 Mrd. Euro). Die Übernahme der historischen Börse Berlin unterstreicht den Anspruch als einer der zentralen Liquiditätspools in Europa und setzt neue Ziele für die weitere Entwicklung. Die Geschäftsführerin der Tradegate Exchange, Simone Kahnt-Eckner: "Von diesem Schritt versprechen wir uns Effizienzgewinne durch Bündelung der von jeder Börse eingebrachten Ressourcen. Wir erwarten auch eine Steigerung der Bekanntheit der zusammengeschlossenen Börse, die die deutsche Hauptstadt im Namen führt und Basis für die weitere europaweite Expansion darstellt." Trägergesellschaften der neuen Anstalt sind die Tradegate Exchange GmbH und ihre hundertprozentige Tochter, die Börse Berlin AG. Die Tradegate Exchange GmbH befindet sich im Eigentum der Deutsche Börse Group (42,84%), der Tradegate AG (42,84%) und des Verein Börsenplatz Berlin e.V. (14,32%). Über die Tradegate Exchange Die Tradegate Exchange ist eine auf die Ausführung von Privatanleger-Aufträgen spezialisierte Wertpapierbörse. Derzeit sind Handelsteilnehmer aus mehreren europäischen Ländern angebunden. Handelbar sind weit über 20.000 Wertpapiere (Aktien, Anleihen, Investmentfonds und Zertifikate) von 7.30 bis 22 Uhr. Die Orderausführung erfolgt in der Regel per Vollausführung. Die Vorteile für Privatanleger: keine Transaktionsentgelte und kostenfreier Zugriff auf Echtzeit-Börsenkurse sowie verschiedene Indizes - auch per App. Die Tradegate Exchange ist Geregelter Markt im Sinne der MiFID. Mehr Infos: www.tradegate.de .

