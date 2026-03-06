EQS-News: Tradegate AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Tradegate AG gibt testierte Zahlen zum Jahresabschluss 2025 bekannt und erhöht die Dividende. Sehr guter Start in das Geschäftsjahr 2026.

Mit heutigem Datum wurde der geprüfte Jahresabschluss 2025 der Tradegate AG von dem bestellten Abschlussprüfer testiert. Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit stieg um 48,4 % auf 74,18 Mio. € (Vorjahr rund 50 Mio. €). In den Fonds für allgemeine Bankrisiken wurden keine Mittel eingestellt oder entnommen. Die Steuern belaufen sich auf 22,92 Mio. €. Der Jahresüberschuss nach Steuern stieg um 74,4 % auf 51,26 Mio. € (Vorjahr rund 29,4 Mio. €). Aus dem Bilanzgewinn von 121,71 Mio. € plant die Gesellschaft, der Hauptversammlung eine erhöhte Dividendenausschüttung von 1,50 € je Stückaktie (Vorjahr 1,20 €) vorzuschlagen. Das Eigenkapital der Gesellschaft einschließlich Fonds für allgemeine Bankrisiken beträgt rund 241 Mio. €. Das Geschäftsjahr 2025 war geprägt von durchgehend erhöhten Umsätzen und erheblichen Investitionen in bestehende und neue Geschäftsfelder. Die Zahl der Geschäftsabschlüsse der Gesellschaft als Market Specialist an der Tradegate Exchange (seit 1. Januar 2026 Tradegate BSX) ist um 48,7 % auf 73,28 Millionen Transaktionen gestiegen; das damit verbundene Handelsvolumen um 44,5 % auf 471,48 Mrd. €. Damit wurde ein neuer Rekordumsatz in der Firmengeschichte erzielt und auch das bisherige Rekordjahr 2021 um 24,8 % übertroffen. Der Start in das neue Geschäftsjahr ist sehr gut ausgefallen. Im Januar wurde auf Monatsbasis mit 54,8 Mrd. € und einem Plus gegenüber Vorjahr von gut 50 % ein neuer Umsatzrekord erzielt. Im Februar betrug der Umsatz 44,33 Mrd. €, was einem Umsatzanstieg von 13,11 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. In den ersten Handelstagen im März sind durch den Iran-Krieg extrem hohe Umsätze zu verzeichnen. Prognosen für das Gesamtjahr lassen sich daraus allerdings nicht ableiten, weil in den Folgemonaten des Jahres bereits im Vorjahr sehr hohe Umsätze erzielt wurden. Der Jahresabschluss wird von der Gesellschaft nach Feststellung durch den Aufsichtsrat Ende März veröffentlicht. Über die Tradegate AG Die Tradegate AG ist ein CRR-Kreditinstitut mit Sitz in Berlin. Ihr Hauptgeschäftsfeld ist die Tätigkeit als Market Specialist für über vierzehntausend Wertpapiergattungen (Aktien, ETPs und Derivate) an der Tradegate Berlin Stock Exchange, die auf die Bedürfnisse von Privatanlegern spezialisiert ist, sowie an weiteren Börsen in Europa. Mit der App tradegate.direct ermöglicht die Tradegate AG Privatanlegern den direkten, kostenfreien Handel an der Tradegate BSX. Darüber hinaus emittiert sie strukturierte Produkte und betreibt unter der Marke Berliner Effektenbank exklusives Private Banking. Kontakt: Investor und Public Relations Catherine Hughes Telefon: (030) 89 606 -145 E-Mail: chughes@tradegate.de



