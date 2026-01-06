© Foto: Michael Kappeler/dpaDer Präsident des VW- und Audi-Partnerverbands warnt vor steigenden Autopreisen durch höhere Zinsen, Energie- und Personalkosten. Chancen sieht er bei E-Autos, wenn die Leasingraten sinken.In einem Interview mit dem Handelsblatt sagt der Präsident des VW- und Audi-Partnerverbands (VAPV) Alexander Sauer-Wagner, dass Autos der Marken Volkswagen und Audi in diesem Jahr teurer werden dürften. Er warnt vor weiter steigenden Kosten und schrumpfenden Spielräumen im Handel. Sauer-Wagner erklärte: "Wir sehen zunehmenden Preisdruck, gleichzeitig steigen die Kosten. Das macht die Spielräume der Hersteller, aber auch unsere Spielräume als Händler kleiner." Er meint, dass sich die wirtschaftlichen …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE