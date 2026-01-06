Ethereum steht vor einem entscheidenden Moment. Die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung hat sich am Montag erstmals seit fast vier Wochen über die 3.200 US$ geschoben und ein Monatshoch von 3.259 US$ erreicht. Seit Freitag legte ETH um +8,3% zu und hielt sich über das Wochenende stabil über der 3.100 US$ Marke. Schwaches Q4 als Setup für starkes Q1 Was auf den ersten Blick beunruhigend aussieht, könnte sich als Sprungbrett entpuppen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
