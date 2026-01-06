© Foto: Aleksander Kalka - picture alliance / NurPhotoAccenture kauft das britische Start-up Faculty und verschärft seinen Kurs auf künstliche Intelligenz. Der Deal zeigt, wie tiefgreifend sich die Beratungsbranche verändert.Accenture übernimmt das britische Unternehmen Faculty. Der Deal ist Teil der Strategie, sich als führender Anbieter für künstliche Intelligenz neu zu positionieren. Das Unternehmen teilte die Vereinbarung am Dienstag mit. Über den Kaufpreis machten die Beteiligten keine Angaben. Bloomberg berichtete zuerst darüber. Neuer Technikchef aus London Faculty CEO Marc Warner wechselt zu Accenture und wird dort Chief Technology Officer. Rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Faculty stoßen zu dem Beratungskonzern. Accenture …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE