© Foto: Thomas Trutschel - Photothek Media LabWarburg Research hat seine Top Picks für den Monat Januar vorgestellt - und setzt dabei gezielt auf Aktien mit zuletzt deutlich verbesserten Gewinnaussichten. Grundlage ist der monatliche Stock Tracker, der rund 200 deutsche Titel abdeckt und gezielt jene Unternehmen herausfiltert, bei denen sich das Investmentnarrativ spürbar dreht. Im Fokus stehen starke Auftragstrends, operative Fortschritte und attraktive Bewertungen. Ganz oben auf der Liste steht SUSS MicroTec. Nach einer kräftigen Kurserholung seit dem Capital Markets Day im November signalisiert das Schlussquartal eine deutliche Belebung der Nachfrage. Warburg erwartet ein Auftragsvolumen von mindestens 100 Millionen Euro im vierten …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE