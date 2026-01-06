Die patentierte MRAS-Architektur verwandelt unstrukturierte E-Mail-Archive in Unternehmensspeicher für das KI-Zeitalter.

SEANAT gibt heute die öffentliche Vorstellung von IRISTIA bekannt, der ersten Plattform, die Unternehmens-E-Mail-Archive in strukturierte, konforme und KI-fähige Unternehmensspeicher umwandelt. IRISTIA wird auf der CES 2026 (Eureka Park French Tech Pavilion) vorgestellt und führt eine neue Kategorie im Bereich Unternehmensinformationsmanagement ein: E-Mail-Wissensstrukturierung.

Trotz 30 Jahren digitaler Transformation befinden sich die weltweit wichtigsten Geschäftsinformationen nach wie vor in isolierten Posteingängen. E-Mails enthalten Entscheidungen, Anweisungen, Anhänge, Metadaten und Belege dennoch werden sie in einem unstrukturierten, fragmentarischen Format (MIME) gespeichert, das moderne DMS-, M365- und Cloud-Tools nicht richtig interpretieren können.

IRISTIA ändert dies.

Aufbauend auf der MRAS-Architektur (MIME-Reversible Archiving Solution), die durch eine internationale PCT-Patentanmeldung (WO 2025/257581) geschützt ist, rekonstruiert IRISTIA die interne Struktur von E-Mails und Anhängen und stellt Kontext, Abläufe, Beziehungen und Metadaten wieder her. Das Ergebnis ist eine saubere, durchsuchbare und für die Governance geeignete Datenschicht, die sich direkt in Unternehmensinformationssysteme und KI-Engines einbinden lässt.

"Unternehmen möchten KI einsetzen, aber ihr Wissen ist in E-Mails gefangen", sagte Bernard Dauvergne, Mitbegründer von SEANAT. "IRISTIA gibt E-Mails ein zweites Leben strukturiert, teilbar und endlich nutzbar im Unternehmensmaßstab."

IRISTIA bietet drei strategische Vorteile:

Unternehmensspeicher: Verwandelt tägliche E-Mails in langfristiges Unternehmenswissen

Verwandelt tägliche E-Mails in langfristiges Unternehmenswissen Governance und Compliance: Stellt die Integrität von Metadaten, Beziehungen und Überprüfbarkeit wieder her

Stellt die Integrität von Metadaten, Beziehungen und Überprüfbarkeit wieder her KI-Fähigkeit: Erstellt einen strukturierten, skalierbaren Datensatz, der für Unternehmens-LLMs und RAG-Systeme bereit ist

Die Plattform wurde bereits anhand eines Proof-of-Concept-Datensatzes mit 300.000 E-Mails und 200.000 Anhängen validiert, die seit 2005 gesammelt wurden, und demonstriert die Rekonstruktionsqualität und die KI-gestützte Suche über mehrere Unternehmenspostfächer hinweg.

IRISTIA ist relevant für Unternehmen, regulierte Branchen, Cloud-Anbieter, E-Mail-Plattformen und Organisationen, die interne KI-Fähigkeiten aufbauen möchten, ohne die Souveränität oder die DSGVO-Konformität zu beeinträchtigen.

Mit der CES als erster öffentlicher Präsentation untersucht SEANAT nun strategische Kooperationen und Integrationsmöglichkeiten mit Cloud-Anbietern, E-Mail-Plattformen, ECM/DMS-Anbietern, Cybersicherheitsunternehmen und Unternehmensentwicklungsteams.

IRISTIA wird auf der CES 2026 im Eureka Park, French Tech Pavilion, vorgestellt.

Weitere Informationen:

www.seanat.com

www.iristia.ai

Contacts:

Bernard DAUVERGNE

info@seanat.com

Telefon +33 672462595