Aqara, globaler Vorreiter und Pionier im Bereich IoT, präsentiert auf der CES 2026 (Stand Nr. 51229, Halls A-D, Venetian Expo) seine neuesten Innovationen im Bereich intelligenter Raumtechnologie (Spatial Intelligence). Die Messepräsentation gibt einen Ausblick auf ein noch smarteres System, das grundlegend verändert, wie Räume menschliche Aktivitäten wahrnehmen und darauf reagieren und so Sicherheit, Komfort und Bequemlichkeit auf ein neues Niveau hebt.

Zu den Highlights zählen das neue Thermostat Hub W200 mit Adaptive Temperature und Clean Energy Guidance von Apple sowie Aqaras erste Matter-fähige Camera Hub G350 beide fungieren als Zentren der Spatial Intelligence, indem sie Umgebungsdaten analysieren, Geräte steuern und Automationen auslösen. Ergänzt werden sie durch den Spatial Multi-Sensor FP400 und den Multi-State Sensor P100, die Präsenz, Verhalten und Umgebungsbedingungen erkennen, sowie das Smart Lock U400, das ein schlüsselloses Öffnen per Home Key auf dem iPhone oder der Apple Watch ermöglicht. Gemeinsam schaffen diese Produkte ein nahtloses, intuitives Erlebnis und verwandeln moderne Räume ob privat, gewerblich oder öffentlich in intelligente, adaptive Umgebungen, die die Bedürfnisse ihrer Nutzer vorausschauend erkennen.

Außerdem präsentiert Aqara seine All-in-One-Plattform für das Management intelligenter Räume, Aqara Builder, die mit vereinfachten, schlanken Tools und Ressourcen für das Management von Flächen sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich aufwartet.

Spatial Intelligence Centers

Die Thermostat Hub W200 und die Camera Hub G350 bilden das zentrale Herzstück von Aqaras Spatial-Intelligence-Ökosystem. Als Matter-Controller mit Dualband-WLAN, Thread und Zigbee verbinden und steuern sie nicht nur Aqara Geräte, sondern auch eine Vielzahl Matter-kompatibler Produkte anderer Hersteller und ermöglichen so eine einheitliche Steuerung und Automatisierung im gesamten Raum.

Auf Basis der Funktionen Adaptive Temperature und Clean Energy Guidance aus iOS 26 bietet der Thermostat Hub W200 persönlichen Komfort bei gleichzeitig optimiertem Energieeinsatz. Adaptive Temperature nutzt das iPhone, um vorherzusagen, wann Nutzer auf dem Heimweg sind, und berücksichtigt den Aktivitätsstatus in der Apple Home App inklusive "Zuhause", "Schlafen", "Abwesend" und "Längere Abwesenheit" -, um die Temperatur automatisch so anzupassen, dass sie genau richtig ist.¹ Clean Energy Guidance von Apple nimmt kleine Anpassungen an den Heiz- und Kühlsollwerten vor, um Zeiten zu nutzen, in denen das Stromnetz sauberer ist und Strom ggf. weniger kostet, und hilft so, Energie zu sparen, ohne den Komfort zu beeinträchtigen.² Über die Klimasteuerung hinaus dient der W200 als zentrales Security-Panel, das sich mit einer Aqara Türklingel und einem Aqara Türschloss verbindet. Familienmitglieder können Besucher auf dem 4-Zoll-Farb-Touchscreen prüfen und die Tür direkt entriegeln.

Die Camera Hub G350 unterstützt die aktuellen Spezifikationen von Matter 1.5 und ist Aqaras erste Matter-zertifizierte Kamera. Sie bietet zukunftssichere Interoperabilität, latenzarmes Streaming und eine einheitliche Steuerung in kompatiblen Matter-Ökosystemen von Drittanbietern wie Homey und SmartThings. Die schwenk- und neigbare Indoor-Kamera mit Dual-Lens-Setup kombiniert ein 4K-Weitwinkelobjektiv mit einem 2,5K-Teleobjektiv und erreicht so einen 9-fach Hybridzoom für Panoramaansichten und detailreiche Close-ups. Dank KI-gestützter Auto-Tracking-Funktion bleiben Personen und Haustiere stets im Bild. On-Device-AI erkennt bestimmte Ereignisse (z. B. Personen- oder Tiererkennung, Gesichtserkennung) sowie Geräusche und sendet entsprechende Benachrichtigungen, damit Hausbesitzer keine wichtigen Details verpassen.

Geräte zur räumlichen Wahrnehmung und Ortung

Angetrieben von mmWave-Radar und KI-Algorithmen liefert der Spatial Multi-Sensor FP400 präzise, mehrpersonenfähige Spatial Intelligence und ermöglicht es, die Position und Körperhaltung von Personen (stehend, sitzend, liegend) in Echtzeit zu erfassen. Der Sensor mit Thread-/Zigbee-Dualprotokoll bietet zudem gleichzeitige Sturzerkennung bei seitlicher Montage, eine Live-Personenzählung sowie Aufenthalts-Analysen wie durchschnittliche Verweildauer und Gehstrecke. Damit eignet er sich als vielseitige Sensorlösung für private wie gewerbliche Umgebungen einschließlich Healthcare-Szenarien.

Der besonders vielseitige Multi-State Sensor P100 ist mit einer 9-Achsen-Sensorik und KI-Algorithmen ausgestattet und ermöglicht hochpräzises, reaktionsschnelles Motion Tracking. Er erkennt Vibrationen, Bewegungen, Klopf- bzw. Tippimpulse, Stürze und Neigungen. Als Dualprotokoll-Sensor mit Matter-Unterstützung überwacht er nicht nur das Öffnen und Schließen von Türen und Fenstern, sondern registriert auch Objektbewegungen und -vibrationen.³ So kann er Nutzer etwa auf unbefugtes Öffnen von Zugängen, Glasbruch oder die Bewegung wertvoller Gegenstände aufmerksam machen und eröffnet zahlreiche Möglichkeiten für Smart-Home-Automation und Sicherheit.

Intelligentes Steuergerät

Das Smart Lock U400 vervollständigt Aqaras Spatial-Intelligence-Ökosystem. Ausgestattet mit modernster UWB-Technologie bietet dieses Deadbolt-Schloss einen noch sichereren, schlüssellosen Zugang per Home Key in Apple Wallet auf iPhone oder Apple Watch.4 Mit dem freihändigen Entsperren via Home Key lässt sich das U400 automatisch öffnen, sobald sich Nutzer in einem Abstand von rund zwei Metern zur Tür befinden für ein noch komfortableres Ankommen zuhause. Das Produkt ist zudem Matter-zertifiziert und Aliro-ready und ermöglicht so zukunftssichere Interoperabilität sowie den mobilen Zugang der nächsten Generation über digitale Schlüssel, etwa in Samsung Wallet.5

Weitere Informationen zu diesem Schloss und seiner Verfügbarkeit finden Sie in der entsprechenden Pressemitteilung.

Intelligente Plattform für Raumverwaltung

Neben den neuen Produkten stellt Aqara auch Aqara Builder vor eine All-in-One-Plattform für das Management intelligenter Räume. Aqara Builder bietet cloudbasiertes, kollaboratives Projektmanagement, Remote-Zugriff und die Steuerung mehrerer Standorte und vereinfacht so das Flächenmanagement im privaten wie im gewerblichen Bereich. Die Plattform ermöglicht eine mühelose Projektkonfiguration, Überwachung und technische Unterstützung jederzeit und von überall und stellt dabei für alle Nutzer Sicherheit und Flexibilität sicher.

Adaptive Temperature setzt voraus, dass alle Mitglieder im geteilten Zuhause in der Home App ein iPhone mit iOS 26 oder neuer oder eine Apple Watch mit watchOS 26 oder neuer verwenden sowie einen Home Hub etwa Apple TV oder HomePod mit tvOS 26 oder neuer bzw. iOS 26 oder neuer. Clean Energy Guidance erfordert ein iPhone mit iOS 26 oder neuer oder ein iPad mit iPadOS 26 oder neuer. Der Multi-State Sensor P100 kann entweder im Modus "Tür- und Fensterüberwachung" oder im Modus "Objektstatusüberwachung" eingesetzt werden. Der Objektstatusmodus, in dem der Sensor Vibrationen, Bewegungen, Stürze, Klopf- bzw. Tippimpulse und Neigungen erkennt, ist nur im Zigbee-Modus und in Verbindung mit der Aqara Home App verfügbar. Die Steuerung des Smart Lock U400 mit Apple Home erfordert einen Thread-fähigen Apple Home Hub (z. B. Apple TV 4K, HomePod 2. Generation, HomePod mini) oder einen kompatiblen Thread Border Router eines Drittanbieters. Alternativ kann das U400 mit einem Thread-fähigen iPhone mit iOS 18 oder neuer gekoppelt werden. "Unlock on approach" ist verfügbar mit iPhone 11 und neuer (ausgenommen iPhone SE, 2. und 3. Generation, sowie iPhone 16e) mit iOS 18.5 oder neuer sowie mit Apple Watch Series 6 und neuer (ausgenommen Apple Watch SE) mit watchOS 11.5 oder neuer. "Tap to unlock" ist verfügbar mit iPhone XS und neuer mit iOS 17.1 oder neuer sowie mit Apple Watch Series 4 und neuer mit watchOS 10.1 oder neuer. Die Unterstützung von Samsung Wallet wird für Q1 2026 erwartet.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website und folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, LinkedIn, X/Twitter und YouTube.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260106555202/de/

Contacts:

media@aqara.com