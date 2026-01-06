Mit fast 55.000 neuen Elektroautos war der Dezember der zweitstärkste Monat des Jahres 2025. Mehr als jede fünfte Neuzulassung hatte einen rein elektrischen Antrieb. Auch ohne Kaufprämie haben die E-Autos deutlich stärker zugelegt als der Gesamtmarkt - wobei die angekündigte neue Förderung bereits Auswirkungen haben dürfte. Im Oktober wies das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) erstmals wieder mehr neue Elektro-Pkw innerhalb eines Monats aus als seit dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net