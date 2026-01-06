© Foto: ARK InvestDie US-Starinvestorin Cathie Wood hat einiges in ihrem Fonds geändert, um sich neu für 2026 aufzustellen. Dabei gibt es einige Überraschungen. Cathie Wood baut zum Start ins Jahr 2026 um: raus aus Konsum-Tech, Diagnostik und Space - rein in Biotec:.ARK Invest verschiebt den Fokus deutlich in Richtung Gen-Editing und Genomik und erhöht dort die Einsätze. Am meisten schlug Wood bei Beam Therapeutics (BEAM) zu. Das US-Biotech-Unternehmen entwickelt hochpräzise genetische Medikamente auf Basis der sogenannten Base-Editing-Technologie. Mit den Medikamenten sollen gezielt krankheitsverursachende Mutationen korrigiert werden. Über den ARK Innovation ETF (ARKK) und den ARK Genomic Revolution ETF …Den vollständigen Artikel lesen
