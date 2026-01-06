Die Aktie von ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) nimmt wieder Fahrt auf. Beflügelt von Gerüchten über eine strategische Allianz und der Aussicht auf Mega-Aufträge kletterte das Papier zuletzt um gut 5 % an die Marke von 70 Euro. Nach der erfolgreichen Bodenbildung sehen Experten nun Luft für einen nachhaltigen Anstieg auf 80 bis 90 Euro.Schlüsselrolle für Volkswagen beim 40-Milliarden-DealIm Fokus der Spekulation steht der kanadische Tender ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de