HP stellt auf der CES 2026 eine ungewöhnliche Kombination aus Tastatur und Mini-PC vor: Ein x86-Prozessor mit bis zu acht Kernen steckt direkt samt gesamter Elektronik in einer Tastatur. Das Eliteboard G1a integriert einen vollwertigen Ryzen-AI-300-Prozessor in ein Tastaturgehäuse. Im Gegensatz zum ähnlichen Konzept des Raspberry Pi 500, der ebenfalls komplett in ein Keyboard integriert ist und auf dem Raspberry Pi 5 basiert, setzt HP auf deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
