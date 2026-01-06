© Foto: Artur Widak - NurPhotoNach dem Fehlschlag 2025 blickt der Bitcoin-Bulle nach vorn. Seine These: Das Hoch kommt später - aber schneller als erwartet.Bitcoin könnte nach Einschätzung von Tom Lee bereits im Januar 2026 ein neues Allzeithoch erreichen. Der Mitgründer von Fundstrat Global Advisors sagte am Montag in einem CNBC-Interview, er gehe nicht davon aus, dass Bitcoin seinen Zyklus-Höhepunkt bereits gesehen habe. Zwar sei man im vergangenen Jahr "zu bullish" gewesen, was ein Rekordhoch vor Dezember 2025 angehe, dennoch hält er einen neuen Höchststand bis Ende Januar 2026 für möglich. "Wir sollten also nicht davon ausgehen, dass die Preise für Bitcoin, Ethereum oder andere Kryptowährungen bereits ihren …Den vollständigen Artikel lesen
