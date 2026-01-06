Der Silberpreis legt am Dienstag um rund fünf Prozent zu und ist über die Marke von 80 Dollar gestiegen. Und das mit einer Dynamik, die noch weitaus mehr erwarten lässt. Gut für die Leser des maydornreport, die kurz vor dem Ausbruch eine neue Silberspekulation eingegangen sind. Dafür wurde eine andere Spekulation geschlossen und ein Gewinn von 642 Prozent Gewinn realisiert.Bei Silber wird die Lage immer dramatischer. Nachdem der Preis die "Schmerzgrenze" von 75 Dollar nachhaltig überwunden hat, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
