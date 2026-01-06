Der US-Milliardär verkauft oder kürzt prominente Positionen in seinem Fonds und setzt dabei besonders auf einen Zykliker. Ein äußerst erfolgreicher und genau beobachteter US-Milliardär nimmt umfangreiche Veränderungen im Portfolio seines Hedgefonds vor. Eine aktuelle Einreichung bei der US-Börsenaufsicht SEC zeigt, dass der Gründer und Präsident von Appaloosa Management, David Tepper, seine Positionen in UnitedHealth (UNH), Intel (INTC), Alibaba (BABA), Vistra (VST) und Micron (MU) verkauft hat. Tepper reduzierte UnitedHealth um 92 Prozent, stieg vollständig aus Intel aus, kürzte Alibaba um 9 Prozent, senkte Vistra um 31 Prozent und verringerte seine Beteiligung an Micron um 39 Prozent im …Den vollständigen Artikel lesen
