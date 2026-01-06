Loomis, Sayles Company, der Investmentmanager mit einem verwalteten Vermögen von 425 Milliarden US-Dollari, feiert stolz sein hundertjähriges Bestehen und blickt auf eine lange Tradition unabhängigen Denkens und unermüdlichen Engagements zurück, um Kunden beim Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen. Loomis Sayles wurde im Januar 1926 gegründet und hat sich zu einem Unternehmen entwickelt, das über 1.000 institutionelle Kunden in 28 Ländern betreut und differenzierte Anlagelösungen in den Bereichen festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und alternative Märkte anbietet.

"Ein Jahrhundert zu erreichen, ist selten. Dies mit dem anhaltenden Vertrauen von Kunden und Partnern auf der ganzen Welt zu tun, ist außergewöhnlich, und wir fühlen uns geehrt, mit ihnen allen zu feiern", sagte Kevin Charleston, Vorsitzender und Chief Executive Officer von Loomis Sayles. "Während Loomis Sayles sein 100-jähriges Jubiläum feiert, blicken wir mit Dankbarkeit auf die Möglichkeit, gemeinsam mit denen, denen wir dienen, weiter zu wachsen und innovativ zu sein."

Eine Tradition der Kundenorientierung und der überzeugenden Analyse

Im Laufe seiner Geschichte ist Loomis Sayles seiner Mission treu geblieben: durch unabhängige, überzeugende Analysen herausragende Anlageergebnisse für Kunden zu erzielen. Die Gründer des Unternehmens waren davon überzeugt, dass dauerhafter Erfolg Bescheidenheit, rigorose Forschung, eine umfassende Bewertung der fundamentalen Werte von Unternehmen und Emittenten sowie einen disziplinierten Prozess erfordert, um Kapital nur den lohnenswertesten Investitionen zuzuweisen.

Dieses Erbe prägt auch weiterhin die Entwicklung von Loomis Sayles. Eine der größten Stärken des Unternehmens liegt in den analytischen Fähigkeiten und der Intuition seiner Investoren in 14 verschiedenen Alpha-Engines, unterstützt durch kontinuierliche Investitionen in Infrastruktur, Mitarbeiter und Prozesse, um bedeutende, langfristige Ergebnisse zu erzielen. Auch zu Beginn seines zweiten Jahrhunderts bleibt das Unternehmen seinem Anspruch treu, zuzuhören, sich anzupassen und innovative Strategien zu entwickeln, die den Kunden helfen, ihre Anlageziele zu erreichen.

Das hundertjährige Jubiläum ist nicht nur eine Feier der Vergangenheit, sondern auch eine erneute Verpflichtung gegenüber Kunden, Kollegen und der Tradition des Unternehmens, über das Übliche hinauszugehen. Besuchen Sie den Loomis Sayles Centennial Hub, um die Geschichte und die Zukunftsvision des Unternehmens anhand einer interaktiven Zeitleiste, Multimedia-Berichten, einem speziellen Video und vielem mehr zu entdecken.

ÜBER LOOMIS SAYLES

Seit 1926 unterstützt Loomis, Sayles Company institutionelle Kunden und Investmentfonds weltweit bei der Erfüllung ihrer Anlagebedürfnisse. Die leistungsorientierten Anleger des Unternehmens integrieren fundierte eigene Recherchen und Risikoanalysen, um fundierte und umsichtige Entscheidungen zu treffen. Teams aus Portfoliomanagern, Strategen, Research-Analysten und Händlern arbeiten zusammen, um Marktsektoren zu bewerten und Anlagechancen zu identifizieren, wo immer sie sich befinden, sei es in traditionellen Anlageklassen oder unter einer Reihe alternativer Anlagen. Loomis Sayles verfügt über die Ressourcen, die Weitsicht und die Flexibilität, um in breiten und engen Märkten nach Werten zu suchen, um seinen Kunden attraktive, risikobereinigte Renditen zu bieten. Diese lange Tradition hat Loomis Sayles das Vertrauen und den Respekt von Kunden weltweit eingebracht, für die das Unternehmen Vermögenswerte in Höhe von 425,4 Milliarden US-Dollar* verwaltet (Stand: 30. September 2025).

*Beinhaltet das Vermögen von Loomis, Sayles Co., LP und Loomis Sayles Trust Company, LLC. (52,0 Milliarden US-Dollar für die Loomis Sayles Trust Company). Die Loomis Sayles Trust Company ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Loomis, Sayles Company, L.P.

