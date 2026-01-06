Bei diesen Aktien sollten Anleger einer neuen Studie von J.P. Morgan zufolge zuschlagen, bevor sie steigen. Hier sehen die Analysten jetzt bis zu 36 Prozent Kurspotenzial, das sich bald realisieren könnte. In einer neu veröffentlichten Studie hat sich die Investmentbank J.P. Morgan Internetaktien genauer angeschaut und die Analysten haben ihre drei Top-Titel für das Börsenjahr 2026 definiert. Es lohnt sich ein genauerer Blick, denn die Experten sehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE