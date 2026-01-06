DJ Aktien Schweiz freundlich - Pharmawerte gesucht

DOW JONES--Mit freundlicher Tendenz hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Dienstag beendet. Die US-Militärintervention in Venezuela spielte am Markt erneut keine Rolle, wie Händler sagten. Die Investoren hofften vielmehr auf Zinssenkungen der US-Notenbank. Anleger griffen vor allem bei Pharmawerten zu, die zu Wochenbeginn eher gemieden worden waren. Dagegen verzeichneten einige der am Vortag gefragten Konjunkturzykliker nun Gewinnmitnahmen.

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 13.322 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 19,88 (Vortag: 27,71) Millionen Aktien.

Angeführt wurde der SMI von Pharmaschwergewicht Novartis, dessen Kurs nachrichtenlos um 2,8 Prozent stieg. Ein deutliches Plus von 2,6 Prozent verbuchte auch die Alcon-Aktie. Der Augenheilkundespezialist wird das US-Unternehmen Staar Surgical nun doch nicht übernehmen, nachdem dessen Aktionäre ihre Zustimmung zu der Transaktion verweigert haben. Ebenfalls im Sektor ging es für Roche um 1,4 Prozent aufwärts und für Lonza um 0,4 Prozent.

Erneut verkauft wurde die Nestle-Aktie (-0,4%), was Marktteilnehmer mit dem Rückruf von Babynahrung durch den Konzern erklärten. Die betroffenen Produkte könnten mit Toxinen belastet sein.

Bei Swiss Re (-0,9%) dürfte erneut Skepsis bezüglich der anstehenden Erneuerungsrunde belastet haben. Die Aktien der UBS (-1,6%) wurden im Einklang mit dem europäischen Bankensektor verkauft.

January 06, 2026 11:40 ET (16:40 GMT)

