© Foto: Imago Images / ZUMA Press WireDer Markt schaut auf Venezuela. Michael Burry schaut auf die Öl-Renditen - und auf die möglichen Gewinner.Michael Burry rückt mit einer seit Jahren aufgebauten Position erneut in den Fokus. Der US-Investor erklärte in seinem Newsletter Cassandra Unchained, dass er den US-Raffineriekonzern Valero Energy bereits seit 2020 hält und seine Einschätzung nach den jüngsten Entwicklungen in Venezuela weiter bekräftigt sieht. Hintergrund ist die wachsende Rolle der USA beim möglichen Wiederaufbau der venezolanischen Ölindustrie nach der Festnahme von Präsident Nicolás Maduro. Auslöser für die neue Aufmerksamkeit war die Aufforderung von US-Präsident Donald Trump an amerikanische Energiekonzerne, …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE