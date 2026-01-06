Die Expansion umfasst eine lokale Präsenz mit Schwerpunkt auf Partnerschaften, um ERP-Anwendern eine reibungslose AP-Automatisierung zu ermöglichen

Charted, ein führender Anbieter von Software zur Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung und von ERP-Dienstleistungen, gab heute die offizielle Eröffnung seiner Niederlassung in Großbritannien bekannt, um Anwender in Großbritannien und EMEA zu unterstützen. Dies folgt auf die Einführung von International Payments und eine offizielle Umfirmierung 2025 und setzt den Weg des Wachstums und der Expansion fort, um Teams in der Kreditorenbuchhaltung (AP) bei der Rationalisierung ihrer Prozesse mit fortschrittlicher Automatisierung und tiefgreifenden KI-Fähigkeiten zu unterstützen.

Charted begann vor einem Jahrzehnt als Beratungsunternehmen, das ERPs für einige der komplexesten Organisationen der Welt implementierte. Nach Jahren der Lösung wiederkehrender Herausforderungen im Bereich der Kreditorenbuchhaltung für Kunden entwickelte Charted dieses Fachwissen zu einer ERP-nativen SaaS-Plattform weiter, die End-to-End-AP-Prozesse für Unternehmen mit mehreren Standorten und Währungen optimiert.

"Selbst mit modernen ERP-Systemen bleibt die Kreditorenbuchhaltung einer der manuellsten und fragmentiertesten Bereiche der Finanzabteilung, insbesondere für Unternehmen, die in verschiedenen Regionen, Einheiten und Währungen tätig sind", sagte Bernardo Enciso, CEO von Charted. "Charted konzentriert sich darauf, diese Lücken direkt innerhalb des ERP zu schließen und Finanzteams dabei zu helfen, Reibungsverluste zu reduzieren, Kontrollen zu verbessern und Echtzeit-Transparenz zu gewinnen, ohne auf externe Systeme angewiesen zu sein. Wir freuen uns, diesen Ansatz Kunden und Partnern in ganz Großbritannien und EMEA anbieten zu können."

Mit einer starken Präsenz in Nordamerika und internationalen Kunden in Großbritannien, Irland, Deutschland, den Niederlanden und Belgien signalisiert die offizielle Expansion nach Großbritannien ein verstärktes Engagement für die Unterstützung der Region und ihrer Partner mit dedizierten Ressourcen und Investitionen in zusätzliche international ausgerichtete Produkte.

"Das expansive Partner-Ökosystem in EMEA ist eine spannende Chance für Charted", sagte Derrick Angle, Head of Global Partnerships bei Charted. "Wir haben bereits großes Interesse von lokalen Partnern erhalten und arbeiten daran, unseren einzigartigen Ansatz für die End-to-End-Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung in die Region zu bringen, mit Plänen für zukünftige Produkte, die spezifische Probleme angehen. Ich freue mich sehr, dass Dominic Reid unsere GTM-Bemühungen von unserem EMEA-Hauptsitz in London aus leiten wird, und wir begrüßen im Januar auch Enes Sarioglu im Team, der unseren Kunden und Partnern lokalen technischen Support bieten wird. Für uns ist es unerlässlich, unseren kundenorientierten Ansatz auch bei unserer Expansion beizubehalten, und wir könnten mit den Reaktionen, die wir bereits erhalten haben, nicht zufriedener sein."

Der Ansatz von Charted zur Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung konzentriert sich auf einen End-to-End-Workflow, der durch den Verzicht auf Integrationen und Konnektoren für einen reibungslosen Ablauf sorgt. Der Charted-AP-Prozess läuft nativ in der ERP-Suite des Kunden und umfasst die Rechnungsstellung, die Einbindung von Lieferanten, Genehmigungen, Zahlungen, Dokumentenabgleich und -verwaltung bis hin zum effizienten Abschluss der Bücher mit intelligenten Rückstellungen alles ohne dass eine Drittanbieterplattform erlernt werden muss und mit einer zentralen Aufbewahrung der Prüfpfade.

Häufig gestellte Fragen zur Expansion in die EMEA-Region:

Wo befindet sich die britische Niederlassung von Charted?

Charted hat seine ersten beiden Mitarbeiter in Großbritannien eingestellt und plant weitere Neueinstellungen, um unsere Kunden in Großbritannien und Europa zu unterstützen. Der technische Support wird in den lokalen Zeitzonen verfügbar sein.

Hat Charted Kunden in Großbritannien?

Charted unterstützt derzeit Unternehmen in Großbritannien, Irland, Deutschland, den Niederlanden und Belgien in verschiedenen Branchen, darunter Biotechnologie und Pharmazeutika, Finanzdienstleistungen und Technologie.

Werden die Produkte von Charted in Europa die gleichen sein wie in den USA?

Charted-Produkte werden bereits von Unternehmen in einer Reihe von europäischen Ländern eingesetzt und bieten eine vollständige End-to-End-Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung. Unternehmen können davon ausgehen, dass sie die gesamte Palette der Rechnungsautomatisierung nutzen können, wobei weitere Lösungen für die europäischen Anforderungen im Jahr 2026 hinzukommen werden.

Bietet Charted eine elektronische Rechnungsstellung an?

In Vorbereitung auf unsere Expansion in Großbritannien und Europa arbeitet Charted daran, die elektronische Rechnungsstellung in unsere Lösung für die Kreditorenbuchhaltung zu integrieren, die voraussichtlich im ersten Quartal 2026 in Betrieb genommen wird. Charted wird eine Ankündigung veröffentlichen, sobald die elektronische Rechnungsstellung offiziell als Teil der Charted AP Automation-Lösung eingeführt wurde.

Wird Charted so eingerichtet, dass es den geltenden europäischen Vorschriften wie der DSGVO entspricht?

Charted ist SOC 2 Typ 2-konform und verwendet Datenschutzprozesse in Übereinstimmung mit den europäischen Datenschutzgesetzen, wie sie von der Europäischen Kommission oder dem britischen Information Commissioner's Office gemäß den europäischen Datenschutzgesetzen festgelegt wurden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Über Charted

Charted ebnet Finanzteams den Weg mit AP-Automatisierungslösungen, die direkt in Ihr ERP integriert sind ohne Integrationen, ohne zusätzliche Systeme. Verschaffen Sie sich in Echtzeit Klarheit über jede Rechnung, Genehmigung und Zahlung, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Eliminieren Sie die manuelle Dateneingabe mit KI-gestützten Funktionen und der Automatisierung der Aufwandsabgrenzung, um Ihren Monatsabschluss zu beschleunigen. Kombinieren Sie die Leistungsfähigkeit Ihres gesamten ERP-Datensatzes mit den in Charted integrierten Kontrollen, um selbst komplexeste Genehmigungen und Workflows zu verwalten und Ergebnisse in großem Maßstab zu erzielen. Gestützt auf jahrzehntelange Erfahrung und Fachwissen im Bereich ERP ermöglichen wir Workflows für mehrere Unternehmen und Währungen, um Ihre Anforderungen an die Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung überall auf der Welt zu erfüllen.

Charted entstand aus jahrelanger praktischer Implementierungs- und Beratungserfahrung. Mit seinen Wurzeln in der Beratung und seiner Produktstärke ist Charted Ihr One-Stop-Shop für alles rund um ERP. Weitere Informationen finden Sie unter www.charted.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260106096418/de/

Contacts:

Medien

Alicia Sgromo

Konzernkommunikation

alicia.sgromo@charted.com



GB

Dominic Reid

Senior Director, Sales Alliances, EMEA

dominic.reid@charted.com

44 333 057 0942