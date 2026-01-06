EQS-News: CooperVision, Inc.
Neue Linsen kombinieren fortschrittliches Silikonhydrogelmaterial mit bewährter ActivControl-Technologie*1, um das Fortschreiten der Myopie bei Kindern zu verlangsamen†2,3
FAREHAM, England, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- CooperVision kündigte heute die bevorstehende Markteinführung der Tageslinsen MyDay MiSight 1 day im Vereinigten Königreich und in ausgewählten europäischen sowie umliegenden Märkten an und erweitert damit sein evidenzbasiertes Portfolio für das Myopie-Management. Diese neue weiche Kontaktlinse zur Myopiekontrolle kombiniert die bewährte MiSight 1 day ActivControl-Technologie mit dem fortschrittlichen Silikonhydrogelmaterial der MyDay-Linsen.*1
Jedes zweite Kind, das heute geboren wird, könnte bis zum Alter von 20 Jahren kurzsichtig sein.4 Myopie, auch als Kurzsichtigkeit bekannt, kann die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen und es erschweren, in der Schule, beim Sport und an anderen Aktivitäten teilzunehmen.5,6 Myopie kann rasch fortschreiten, insbesondere bei jüngeren Kindern, daher ist ein frühzeitiges Eingreifen wichtig.7
"Unser Engagement im Kampf gegen Myopie - sowohl wissenschaftlich als auch kommerziell - ist unerschütterlich", sagte Debbie Olive, kaufmännische Leiterin von CooperVision. "Bei MyDay MiSight 1 day haben wir das fortschrittliche Silikonhydrogelmaterial unserer MyDay-Kontaktlinsen*1 verwendet und gleichzeitig das lebensverändernde Potenzial der Myopiekontrolle genutzt."†2,3,8
Die ActivControl-Technologie des Unternehmens hat eine Verringerung der Myopieprogression um ca. 50 % nachgewiesen†2,3 und wird durch die am längsten laufende klinische Studie mit weichen Kontaktlinsen bei Kindern gestützt.§ Hunderttausende Kinder weltweit tragen inzwischen Kontaktlinsen mit dieser Technologie.9 Das Linsendesign beinhaltet Zonen zur Sehkorrektur und Behandlungszonen, die eine klare Sicht ermöglichen sowie gleichzeitig dazu beitragen, das Fortschreiten der Myopie zu kontrollieren.?10-12
"Diese Innovation bietet eine "Always-on"-Myopie-Kontrolle - Kinder profitieren den ganzen Tag über von der Behandlung, indem sie einfach ihre Kontaktlinsen tragen", sagte Jennifer Lambert, Bereichsleiterin für Myopie-Management und Hornhautpflege bei CooperVision.¶13-15 "Sie ist außerdem darauf ausgelegt, einen reibungslosen Übergang vom Myopie-Management zum Kontaktlinsentragen im Erwachsenenalter zu unterstützen, da Material und Spezifikationen mit denen der MyDay-Linsen übereinstimmen."**
Bei der Markteinführung im Vereinigten Königreich sowie in ausgewählten europäischen und umliegenden Märkten wird das Produkt mit folgenden Parametern erhältlich sein:
Um mehr über diese Innovation sowie das evidenzbasierte Myopiemanagement-Portfolio von CooperVision zu erfahren, besuchen Sie bitte www.coopervision.co.uk.
Informationen zu CooperVision
Informationen zu CooperCompanies
Zukunftsgerichtete Aussagen
Medienkontakt
Fußnoten
* Verlangsamt nachweislich das Fortschreiten der Myopie bei Kindern im Vergleich zu einer Ein-Tageslinse über einen Zeitraum von 3 Jahren
† Anhand von gemessenen und modellierten Daten, die für alle Altersgruppen (8-17 Jahre) zusammengefasst wurden, wurde das Fortschreiten der Myopie mit MiSight 1 day, das dieselbe ActivControl-Technologie wie MyDay MiSight 1 day aufweist, um durchschnittlich etwa 50 % verlangsamt.
‡ Verlangsamt nachweislich das Fortschreiten der Myopie bei Kindern im Vergleich zu einer Ein-Tageslinse über einen Zeitraum von 3 Jahren
§ MyDay MiSight 1 day Kontaktlinsen verwenden die gleiche ActivControl-Technologie wie die originalen MiSight 1 day
? MyDay MiSight 1 day Kontaktlinsen verwenden die gleiche ActivControl-Technologie wie die originalen MiSight 1 day
¶ In der klinischen Studie stieg die durchschnittliche Tragedauer an Wochentagen von 12,8 Stunden pro Tag nach 6 Monaten auf 13,9 Stunden pro Tag nach 6 Jahren, bei einem Durchschnitt von über 6,5 Tagen pro Woche für MiSight 1 day, das die gleiche ActivControl Technologie wie MyDay MiSight 1 day nutzt.
** MyDay daily disposable Einmalkontaktlinsen und MyDay Energys
Quellen
