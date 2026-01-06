Radebeul (ots) -- Großformatiges A1-Farb-E-Paper als stilvolle Alternative zu LCD-Displays für Wohnräume, Hotellerie und Interior-Design- CES: Stand 21617 in der LVCC Central Hall - Präsentation der Modelle und BildschirmtechnologienInkPoster und das international bekannte italienische Designstudio Pininfarina stellen auf der CES 2026 erstmals Duna vor, das weltweit größte farbige E-Paper-Kunstdisplay im A1-Format. Das Display kombiniert die neueste E-Paper-Technologie (E Ink Spectra 6 + Sharp IGZO) mit einem handgefertigten edlen Rahmen aus gebogenem Metall und Alcantara. Dadurch unterscheidet sich das Duna deutlich von klassischen LCD- und OLED-basierten Digitalrahmen und kann als eigenständiges Kunstobjekt wahrgenommen werden. Duna arbeitet vollständig kabellos und kommt mit einer Akkuladung bis zu einem Jahr lang aus. Besucher:innen der CES können das A1-Display am Stand 21617 in der LVCC Central Hall entdecken. Der Verkaufsstart ist voraussichtlich zu Ende Mai. Der Preis für das Duna soll um die 6.000 Euro betragen. Das ebenfalls angekündigte InkPoster Tela 40,5' wird als minimalistisches A1-Farb-E-Paper-Poster um die 4.500 Euro kosten.Pininfarina denkt das E-Paper-Display neuPininfarina, bekannt für ikonisches Automobildesign (Ferrari, Maserati) und Luxusprodukte, überträgt seine Designphilosophie erstmals auf digitale Displays. Mit mehr als einem Meter Breite (44,37 x 34,65 Zoll bzw. 111,76 x 86,36 Zentimeter) ist Duna jenseits eines einfach austauschbaren Bildschirms konzipiert, sondern als langlebiges Designobjekt mit zeitlosem Charakter, das sich wie ein analoges Kunstwerk in Wohnräume, Hotellobbys und andere Interieurs einfügt. Durch die papierähnliche Oberfläche entsteht eine natürliche, printähnliche Bildwirkung ohne Hintergrundbeleuchtung, Flimmern oder Wärmeentwicklung."Unsere Arbeit mit InkPoster verbindet klassische Designwerte mit moderner Displaytechnologie. Durch die Kombination aus einem innovativen, farbigen E-Paper-Bildschirm und hochwertigen Materialien wollten wir ein Objekt schaffen, das zeitlos wirkt und sich in jeden Raum harmonisch einfügt. Wir glauben, dass dies ein neues Kapitel dafür eröffnet, wie Technologie in Verbindung mit Kunst und Design im Zuhause ihren Platz findet", sagt Nicola Girotti, Head of Product Design bei Pininfarina.Printqualität in digitaler FormDer 40,5-Zoll-Screen zeigt über 60.000 Farbtöne. Die Technologie imitiert echte Druckpigmente, es entsteht so eine papierähnliche Bildqualität ohne Hintergrundbeleuchtung. Nach dem Aktualisieren des Bildes verbraucht das Display keinerlei Energie mehr. Die Kombination aus Spectra-6-Farbtechnologie, IGZO-Backplane und dem kontrastverstärkenden Rendering von InkPoster erzeugt eine Darstellung, die klassischen Kunstdrucken sehr nahekommt."Wir könnten über den Start von Duna durch PocketBook nicht erfreuter sein. PocketBook ist seit vielen Jahren ein geschätzter Partner, und mit der Designexpertise von Pininfarina definieren sie neu, was digitale Foto- und Kunstrahmen sein können. Durch die Integration von E Ink Spectra 6 mit einer Sharp-IGZO-Backplane bietet Duna eine bemerkenswerte Auflösung und Energieeffizienz - in einem wunderschönen, kabellosen Display für Kunst und eigene Erinnerungen oder Werke", sagt Johnson Lee, CEO von E Ink.Kuratierte Kunstbibliothek und exklusive Pininfarina-SkizzenÜber die InkPoster-App haben Nutzende Zugriff auf Tausende lizenzierte Werke - von Vintage-Grafiken über moderne Illustrationen bis zu klassischen Motiven. Die Zusammenarbeit mit Pininfarina erweitert das Angebot um eine exklusive Auswahl originaler Studio-Skizzen. Eigene Bilder lassen sich ebenfalls hochladen. Duna kann hochkant oder quer montiert werden und bleibt kabellos flexibel in der Platzierung.Weitere Premiere auf der CES: InkPoster Tela 40,5'Neben Duna präsentiert InkPoster auch das neue Tela 40,5-Zoll-Display, ein minimalistisches A1-Farb-E-Paper-Poster, das dieselbe Displaytechnologie nutzt. Tela bietet die gleichen technischen Vorteile wie Duna, verzichtet jedoch auf den charakteristischen Pininfarina-Rahmen und richtet sich an Nutzende, die ein schlichtes, großformatiges und dennoch hochwertiges Kunstdisplay suchen.Über InkPosterInkPoster ist eine Marke von PocketBook und wurde 2025 auf der CES vorgestellt. Das farbige ePaper-Kunstdisplay ist in vier Größen erhältlich und verbindet nachhaltige Displaytechnologie mit klassischen Kunst- und Fotomotiven. Das kabellose Display kombiniert E Ink Spectra 6- mit optionaler Sharp-IGZO-Technologie für eine brillante Farbdarstellung ganz ohne Hintergrundbeleuchtung. Die Preise variieren je nach Modell.Weitere Informationen unter:https://InkPoster.eu (https://inkposter.eu)PocketBook Readers GmbHPocketBook ist der weltweit drittgrößte Anbieter von auf E Ink-Technologie basierenden E-Book-Readern und E-Notes und vertreibt zahlreiche digitale Leseinhalte über einen eigenen E-Book-Shop. Die Geräte selbst können in inhabergeführten Buchhandlungen, dem PocketBook-Webshop sowie dem Elektronikfachhandel erworben werden. Das 2007 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Lugano (Schweiz) ist Vorreiter beim Einsatz von E-Ink-Farbbildschirmen und bietet seine E-Reader derzeit in 50 Ländern an, wo sie jährlich über 500.000 Mal verkauft werden. Durch die Kombination aus qualitativ hochwertiger Hardware, einzigartiger Software und ergonomischem Design ist PocketBook führend im Hightech-Premium-Segment. Neben dem PocketBook-Shop bietet das offene Ökosystem der E-Reader ein flexibles Leseerlebnis: Auf digitale Inhalte öffentlicher Bibliotheken haben Nutzende via integrierter Apps für Onleihe oder OverDrive komfortablen Zugriff. Auch PDF-Dateien und zahlreiche weitere Dateiformate können problemlos gelesen werden.Weitere Informationen unter:https://pocketbook.de/