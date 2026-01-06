Kashiv BioSciences, LLC ("Kashiv"), ein vertikal integriertes biopharmazeutisches Unternehmen, gab heute bekannt, dass Dr. Sandeep Athalye, Global Chief Executive Officer, und Dr. Paras Vasanani, Leiter der Geschäftsentwicklung, am Mittwoch, dem 14. Januar 2026, um 11:00 Uhr PST auf der 44. jährlichen J.P. Morgan Healthcare Conference in San Francisco, Kalifornien, präsentieren werden.

44.jährliche J.P. Morgan Healthcare Conference Unternehmenspräsentation von Kashiv BioSciences

Datum: Mittwoch, 14. Januar 2026

Uhrzeit: 11:00 11:25 Uhr PST

Ort: Golden Gate Conference Room The Westin St. Francis Hotel, San Francisco, Kalifornien

Über Kashiv BioSciences:

Kashiv BioSciences, LLC ist ein vertikal integriertes biopharmazeutisches Unternehmen mit zahlreichen kommerziellen und fortgeschrittenen klinischen Produkten und gehört zu den wenigen US-amerikanischen Unternehmen, die mehrere Biosimilars herstellen und die Zulassung für deren Vermarktung erhalten haben. Kashiv BioSciences, LLC in den USA und seine Tochtergesellschaften in Indien (zusammen "Kashiv BioSciences") verfügen über eine robuste Infrastruktur und hochqualifizierte Teams, die globale Kompetenzen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Klinik, Herstellung, Zulassung und geistiges Eigentum bieten. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Mitarbeiter, Partner und unser gemeinsames Ziel unsere Arbeit zur Verbesserung der Patientenversorgung und des Zugangs zu wichtigen Medikamenten vorantreiben. Weitere Informationen finden Sie unter www.kashivbiosciences.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Contacts:

Wenden Sie sich zwecks weiterer Informationen oder Anfragen an:

Dr. Paras Vasanani

Leiter Geschäftsentwicklung

paras.vasanani@kashivbio.com

Heena Dhedhi

Leiterin Konzernkommunikation

heena.dhedhi@kashivbio.com