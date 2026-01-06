© Foto: Valerio Rosati - Zoonar.com/Valerio RosatiDie Europäische Kommission sieht das Freihandelsabkommen mit dem südamerikanischen Mercosur-Bündnis auf der Zielgeraden. In Brüssel heißt es, man sei "auf dem richtigen Weg".Nach jahrelangem Stillstand kommt plötzlich Bewegung in eines der größten Handelsprojekte der Europäischen Union. Entscheidend dafür ist offenbar ein Kurswechsel in Italien. Nach Informationen aus EU-Kreisen will Rom dem Abkommen bei der Abstimmung der EU-Botschafter am 9. Januar zustimmen. Damit wäre eine der letzten großen politischen Hürden aus dem Weg geräumt. Die formelle Unterzeichnung mit den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay könnte bereits am 12. Januar erfolgen. Offiziell äußerte …Den vollständigen Artikel lesen
