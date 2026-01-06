Der Bitcoin zeigt aktuell eine deutliche Erholungsbewegung im Chart, doch einem bekannten Experten zufolge könnte es noch weiter nach oben gehen. Darum soll noch im Januar ein neues Allzeithoch bei der Kryptowährung fallen. Der Bitcoin erlebt aktuell eine deutliche Erholungsbewegung und attackiert die temporären Hochs um die Marke von 94.000 US-Dollar. In dieser Situation hat sich der bekannte Experte Tom Lee von Fundstrat zu Wort gemeldet und eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE