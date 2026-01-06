Die Wall Street startet mit Rückenwind ins neue Jahr. Nach verhaltenem Auftakt haben US-Aktien am Dienstag neue Rekordstände markiert und damit die seit drei Jahren laufende Rally fortgesetzt. Treiber bleiben Technologie und Künstliche Intelligenz - flankiert von der Hoffnung auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank.Der S&P 500 stieg um 0,6 Prozent und erreichte ein neues Allzeithoch. Der Nasdaq 100 legte um 0,9 Prozent zu, der Nebenwerteindex Russell 2000 gewann sogar 1,4 Prozent. Geopolitische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
