Berlin (ots) -John Bolton, ehemaliger Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, warnt die US-Regierung davor, mit militärischer Gewalt in Grönland vorzugehen. "Das wäre wohl das Ende der NATO", sagte Bolton heute in der ARD-Talksendung "maischberger". Es gebe "aber auch Stimmen im Umfeld des Präsidenten, die eine Invasion Grönlands und eine Zerstörung der NATO als mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen bezeichnen würden". Sollte Trump sich zu einem Militärschlag in Grönland entschließen, fürchtet Bolton "eine vulkanartige Explosion in den Vereinigten Staaten. Es wäre eine politische Krise in der Regierung, wie wir sie vielleicht seit dem Bürgerkrieg nicht mehr erlebt haben".In Gegensatz zu einer möglichen Intervention in Grönland, befürwortet Bolton ein ähnliches Vorgehen wie in Venezuela auch in Kuba und Nicaragua. Er glaube, "dass auch das Post-Castro-Regime in Kuba fallen könnte. Und ebenso das Ortega-Regimen in Nicaragua. Und ich hoffe, dass alle drei fallen", sagte Bolton bei "maischberger"."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.