DUBAI, VAE, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Bybit, Bybit, die weltweit zweitgrößte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, hat ihren "2026 Crypto Outlook" veröffentlicht, einen Forschungsbericht, der die Kräfte analysiert, die voraussichtlich die Märkte für digitale Vermögenswerte im Jahr 2026 prägen werden.
Der Jahresbericht konzentriert sich in erster Linie auf Bitcoin und den breiteren Kryptomarkt und untersucht wichtige makroökonomische Treiber und Risiken. Er stützt sich außerdem auf Daten aus dem Derivatemarkt, durch Optionen implizierte Wahrscheinlichkeiten, Volatilitätsdynamiken, assetübergreifende Korrelationen und globale makroökonomische Bedingungen. Außerdem werden regulatorische und strukturelle Entwicklungen, einschließlich institutioneller Akzeptanztrends und neuer technologischer Überlegungen, bewertet, um einzuschätzen, wie sich die Kryptomärkte im kommenden Jahr verhalten könnten.
Eine zentrale Frage, die in dem Bericht untersucht wird, ist, ob der vierjährige Krypto-Marktzyklus, der historisch mit Bitcoin-Halving-Ereignissen und Rückgängen nach dem Zyklus verbunden ist, auch 2026 noch das vorherrschende Rahmenwerk für das Verständnis des Preisverhaltens bleibt. Die Analyse legt nahe, dass historische Zyklen zwar weiterhin relevant sind, ihr Einfluss jedoch möglicherweise abnimmt, da die makroökonomische Politik, die Beteiligung institutioneller Anleger und die Marktstruktur eine immer größere Rolle bei der Preisbildung spielen.
Wichtigste Ergebnisse:
Makroökonomisches Umfeld und Dynamik zwischen verschiedenen Anlageklassen.
Signale des Derivatemarktes.
Politische und ereignisbedingte Risiken.
Strukturelle Entwicklungen, die langfristige Trends beeinflussen.
Prognose
Der Crypto Outlook 2026 kommt zu dem Schluss, dass Marktzyklen, Stimmung und Volatilität zwar weiterhin bestimmende Merkmale der Kryptomärkte sind, sich das Zusammenspiel dieser Kräfte jedoch weiterentwickelt. Eine verstärkte Beteiligung institutioneller Anleger, regulatorische Maßnahmen und makroökonomische Unterstützung könnten dazu führen, dass sich digitale Vermögenswerte von historischen Mustern abheben, auch wenn Unsicherheit und episodische Volatilität weiterhin bestehen.
Der vollständige Bybit x Block Scholes - 2026 Crypto Outlook enthält detaillierte Analysen, Daten und Methoden, die diese Schlussfolgerungen stützen, und steht zum Download bereit.
