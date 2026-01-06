Chemelex, ein weltweit führender Anbieter von elektrischen Wärme- und Sensorlösungen, gab heute den erfolgreichen Abschluss der Übernahme nahezu aller Vermögenswerte und laufenden Geschäfte der Electric Heat Trace Group Ltd. (EHT Group) mit Sitz in Ontario, Kanada, bekannt. Dieser strategische Schritt markiert einen vielversprechenden Start ins neue Jahr und unterstreicht das Engagement von Chemelex, intelligentere, datengestützte Lösungen für industrielle Begleitheizungssysteme anzubieten.

Die EHT Group ist ein anerkannter Innovator im Bereich des Heizleitungsmanagements und bietet fortschrittliche Software, integrierte Steuerungslösungen, drahtlose Kommunikationsmodule und umfassende Vor-Ort-Dienstleistungen an. Die Flaggschiff-Plattform SmartTrace ist eine robuste Lösung, die sowohl in der Cloud als auch vor Ort eingesetzt werden kann. Sie ermöglicht vorausschauende Wartung, minimiert Ausfallzeiten und bietet sichere Fernüberwachung, wodurch Kunden eine höhere Zuverlässigkeit und Betriebseffizienz erzielen können.

Dieses Vorhaben wird Chemelex dabei unterstützen, unseren Kunden durch folgende Maßnahmen eine höhere betriebliche Effizienz zu ermöglichen:

Erweiterte digitale Fähigkeiten: SmartTrace erweitert das Software-Portfolio von Chemelex und ergänzt die Raychem Elexant -Steuerungen der nächsten Generation sowie die Supervisor-Software. Die Plattform ermöglicht auch die Integration mit alternativen Heizungssteuerungssystemen.

SmartTrace erweitert das Software-Portfolio von Chemelex und ergänzt die -Steuerungen der nächsten Generation sowie die Supervisor-Software. Die Plattform ermöglicht auch die Integration mit alternativen Heizungssteuerungssystemen. Höherer Kundennutzen: Die Kombination der Fachkompetenz der EHT Group mit der globalen Reichweite von Chemelex ermöglicht verbesserte Betriebszeiten und umsetzbare Erkenntnisse für globale Kunden.

Die Kombination der Fachkompetenz der EHT Group mit der globalen Reichweite von Chemelex ermöglicht verbesserte Betriebszeiten und umsetzbare Erkenntnisse für globale Kunden. Individuell angepasste Wartung: Durch die Integration mit den Lebenszyklus-Services von Tracer können Kunden die Wartung und den Betrieb ihrer installierten Begleitheizungssysteme optimieren.

Mit dem Abschluss der Transaktion sind die Mitarbeiter der EHT Group nun offiziell Teil des Teams von Chemelex Projects Services und bringen ihre Leidenschaft für Innovation und ihr fundiertes Branchenwissen in das Unternehmen ein.

"Diese Übernahme stellt einen bedeutenden Schritt für Chemelex dar und gibt den Ton für ein spannendes Jahr an. Gemeinsam werden wir unseren Kunden intelligentere Lösungen und einen größeren Mehrwert bieten."

- Martin Lee, VP, Projects Services bei Chemelex

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.chemelex.com

Über Chemelex

Chemelex ist ein weltweit führender Anbieter von elektrischen Wärme- und Sensorlösungen, die wichtige Prozesse, Orte und Menschen auf der ganzen Welt schützen. Mit über 50 Jahren Innovation und unserem Engagement für Spitzenleistungen entwickeln wir Lösungen, die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz in verschiedenen Umgebungen gewährleisten von Industrieanlagen und Rechenzentren bis hin zu Privathaushalten.

Chemelex ist ein Unternehmen von Brookfield. Zu den renommierten Marken von Chemelex gehören Raychem, Tracer, Pyrotenax und Nuheat, die es der Welt ermöglichen, mit Zuversicht voranzuschreiten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260106108168/de/

Contacts:

Medienkontakt

Randeep Dosanjh

Marketing Manager, Software Control and Monitoring Solutions

Chemelex

+1 778-554-9276

randeep.dosanjh@chemelex.com