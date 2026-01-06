Die Society begrüßt 40 neue Mitglieder aus aller Welt

SPIE, die internationale Gesellschaft für Optik und Photonik, begrüßt 40 Mitglieder als neue Fellows der Gesellschaft in der Kohorte 2026. Sie werden gemeinsam mit ihren Kollegen, den Fellow-Mitgliedern, für ihre herausragenden technischen Leistungen sowie für ihre bedeutenden Verdienste um die Optik- und Photonik-Gemeinschaft und um SPIE geehrt. Fellows sind Mitglieder der Gesellschaft, die bedeutende wissenschaftliche und technische Beiträge in den multidisziplinären Bereichen Optik, Photonik und Bildgebung geleistet haben. Seit der Gründung der Society im Jahr 1955 wurden mehr als 1.800 SPIE-Mitglieder zu Fellows ernannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260106120988/de/

SPIE, the international society for optics and photonics, announces its 2026 Fellows

Die diesjährigen Preisträger sind hochkarätige Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Industrie und Politik, von denen viele sich besonders für die Optik- und Photonik-Community engagieren und andere fördern.

"Es ist stets eine Freude, die technischen Errungenschaften unserer Kollegen sowie ihre Beiträge zur SPIE und zur Optik- und Photonik-Community zu würdigen", erklärt Dr. Peter E. Andersen, Vorsitzender des SPIE Fellows Committee und Technische Universität Dänemark. "Ich freue mich, gemeinsam mit den anderen Mitgliedern des SPIE Fellows Committee unsere neuen Fellow-Mitglieder willkommen zu heißen und ihre Erfolge in den Bereichen Optik und Photonik sowie ihre bedeutenden Beiträge zu unserer Gesellschaft zu würdigen."

Neue Fellows werden im Laufe des Jahres während eines SPIE-Symposiums ihrer Wahl offiziell vorgestellt. Die vollständige Liste der SPIE-Fellows 2026 finden Sie hier:

Antonio Ambrosio, Istituto Italiano di Tecnologia

Yasuhiro Awatsuji, Kyoto Institute of Technology

Jovan Brankov, Illinois Institute of Technology

Michael Brodsky, DEVCOM Army Research Laboratory

Christopher Carr, Lawrence Livermore National Laboratory

Chih-Wei Chu, Research Center for Applied Science

Brian Cunningham, University of Illinois

Michael Davis, Southwest Research Institute

Hamid Dehghani, University of Birmingham

Sasan Fathpour, CREOL, The College of Optics and Photonics, University of Central Florida

Mário Ferreira, University of Aveiro

Ulrike Fuchs, asphericon GmbH

Lingjie Guo, University of Michigan

Duncan Hickman, Tektonex Ltd.

Weida Hu, Shanghai Institute of Technical Physics of Chinese Academy of Sciences

Agnes Hübscher, Edmund Optics GmbH

Toshiro Itani, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology

Ralf Jedamzik, SCHOTT AG

Nobuhiko Kobayashi, University of California, Santa Cruz

Ming-Jun Li, Corning Incorporated

Yan Li, Peking University

Yu-Jung Lu, Research Center for Applied Sciences

Curtis Menyuk, University of Maryland, Baltimore County

William Munro, Okinawa Institute of Science Technology

Síle Nic Chormaic, Okinawa Institute of Science Technology

Mark Niedre, Northeastern University

Yannis Paulus, Wilmer Eye Institute

Vicky Philipsen, imec

Henning Rehn, Illuminatio Solutions GmbH

Danuta Sampson, Lions Eye Institute

Franklin Schellenberg, Haynes Beffel Wolfeld

Stuart Singer, Schneider Optics, Inc.

Xiankai Sun, The Chinese University of Hong Kong

Tadahiro Takigawa, ALITECS Co Ltd.

Chao Tian, University of Science and Technology of China

Vasan Venugopalan, University of California at Irvine

Pin Chieh Wu, National Cheng Kung University

Rengmao Wu, Zhejiang University

Xiaofeng Yang, the Winship Cancer Institute of Emory University

Renjie Zhou, Chinese University of Hong Kong

Bitte besuchen Sie unsere Website, um eine vollständige Liste aller SPIE-Fellows die Nominierungskriterien und das Nominierungsformular für SPIE-Fellows zu erhalten. Die Nominierungen für die nächste Kohorte sind bis zum 1. April einzureichen.

Über SPIE

SPIE, die internationale Gesellschaft für Optik und Photonik, bringt Ingenieure, Wissenschaftler, Studenten und Unternehmen zusammen, um lichtbasierte Wissenschaft und Technologie voranzutreiben. Die 1955 gegründete Gesellschaft verbindet und führt ihre Mitglieder weltweit über branchenführende Konferenzen und Ausstellungen, Veröffentlichungen von Konferenzberichten, Büchern und Zeitschriften in der SPIE Digital Library und Möglichkeiten zur Karriereentwicklung zusammen. In den letzten fünf Jahren haben wir über 26 Millionen US-Dollar in die internationale Optik-Community investiert, indem wir uns für diese eingesetzt und sie unterstützt haben, unter anderem durch Stipendien, Bildungsressourcen, Reisestipendien, Stiftungsgelder und die Entwicklung öffentlicher Richtlinien. www.spie.org.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260106120988/de/

Contacts:

Lindsey McGuirk

lindseym@spie.org

+1 360 685 5525

@spie.org