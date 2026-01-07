Brenus Pharma, ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das das Immunsystem in vivo zur Bekämpfung solider Tumore aktiviert, gab den erfolgreichen Abschluss der ersten Dosierungsstufen seiner laufenden First-in-Human-Studie bekannt.

Die multizentrische, offene Studie (NCT06934538) ist eine Phase-Ia/Ib-Studie zur Bewertung der Sicherheit, Verträglichkeit und vorläufigen klinischen Wirksamkeit von STC-10101 in einer Erstlinienbehandlung. Sie umfasst eine In-vivo-Analyse der Immun- und Tumordynamik während der Dosiseskalation der Behandlung und eine Kohortenausweitung auf Patienten mit inoperablem lokal fortgeschrittenem (Stadium IIIC, T4b) oder inoperablem metastasiertem (Stadium IV) MSS2 -Kolorektalkarzinom (CRC).

Erste Ergebnisse zeigen, dass die ersten Dosierungen erfolgreich abgeschlossen wurden, mit einer insgesamt guten Verträglichkeit und bislang ohne dosislimitierende Toxizitäten.

"Wir freuen uns, berichten zu können, dass das bisher beobachtete Sicherheitsprofil gut ist und unseren Erwartungen entspricht, ohne dass eine DLT auftritt", sagte Paul Bravetti, CEO von Brenus Pharma. "Darüber hinaus sind die vorläufigen klinischen Ergebnisse sehr vielversprechend und sprechen für eine weitere Untersuchung nachfolgender Kohorten wir beobachten Wirksamkeitstrends, die stärker sind als alles, was bisher bei schwer zu behandelnden soliden Tumoren berichtet wurde."

Die Studie nimmt weiterhin Patienten mit höheren Dosierungen auf, und zusätzliche Daten zu explorativen Analysen (Zytokinprofile, Immunphänotypisierung, PBMC-Marker, ctDNA, HLA-Expression, Tumornekrose, Immuninfiltration und TLS-Entwicklung) sowie zur Wirksamkeit werden im Verlauf der Studie bekannt gegeben.

Der nächste Bericht von Brenus wird voraussichtlich im ersten Quartal 2026 veröffentlicht und stellt einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung von STC-1010 für Patienten mit fortgeschrittenem MSS-"kaltem" Darmkrebs dar.

Über Brenus Pharma

Brenus Pharma entwickelt eine standardisierte Plattform, die neuartige Modalitäten in der Immunonkologie vorantreibt. Diese hochmoderne Präzisionstechnologie ahmt die Proteinexpression von Tumoren nach und macht sie für das Immunsystem sichtbar, wodurch eine multispezifische In-vivo-Immunantwort gegen sich entwickelnde Tumorzellen in soliden Tumoren ermöglicht wird.

Über die SGC Platform

Die SGC-Plattform ist eine In-vivo-Immuntherapieplattform der nächsten Generation, die auf stimulierten Ghost-Zellen (SGC) basiert, die durch kontrollierten physikalischen oder chemischen Stress und hapteninduzierte Immunreaktionen erzeugt werden, um Tumorzellen zu bekämpfen und zu zerstören, während ihre Entwicklung antizipiert wird.

1 STC-1010 ist eine erstklassige, allogene In-vivo-Immuntherapie, die auf der firmeneigenen Plattform basiert. Sie basiert auf stimulierten Ghost-Zellen, die durch kontrollierten physikalischen oder chemischen Stress und Hapten-induzierte Aktivierung auf nicht proliferativen Darmkrebszelllinien (CRC) erzeugt werden. 2 Mikrosatellit-Stabil

