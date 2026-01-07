2,10 Dollar! XRP explodiert über! Analysten sehen Kursziele bis 27 Dollar

XRP hat die Marke von rund 2,10 US-Dollar überwunden und zeigt erste Anzeichen einer Trendumkehr im Preisverlauf. Der Coin notiert aktuell bei etwa 2,13 US-Dollar und hat damit einen wichtigen Widerstandsbereich durchbrochen. Diese Entwicklung zieht Aufmerksamkeit in der Kryptoszene auf sich, da sie historische Muster und On-Chain-Indikatoren kombiniert.

Starkes Handelsvolumen treibt XRP auf Mehrwochenhoch

XRP begann die Woche stärker als in den vorangegangenen Tagen und kletterte auf etwa 2,13 US-Dollar. Der Durchbruch über das Widerstandsband von 2,10 bis 2,12 erfolgte bei deutlich überdurchschnittlichem Handelsvolumen.

Der Kurs hält sich stabil oberhalb des alten Widerstandsbereichs, während Käufer die unteren Preiszonen verteidigen. Steigende Open Interest Werte im Futures-Markt deuten darauf hin, dass mehr Positionen eröffnet wurden, statt sich auf bestehenden Positionen auszuruhen. Daten zu XRP-Beständen auf Kryptowährungsbörsen zeigen zudem, dass die Menge der verfügbaren Token zum Verkauf auf mehrjährige Tiefstände gefallen ist.

Technische Prognosen mit hohen Kurszielen

Technische Analysten arbeiten mit langfristigen Chartstrukturen wie Fibonacci Extensions und Elliott Wave Mustern. Die Kombination dieser Werkzeuge markiert ein mögliches Preisfenster weit über den bisherigen Niveaus, mit Zielen zwischen 8 und 27 US-Dollar im Falle anhaltender Aufwärtsbewegungen.

Trotz dieser optimistischen technischen Ausblicke bleibt der Markt volatil. XRP muss weiter über zentralen Unterstützungszonen bleiben, um die beschriebenen höheren Preisniveaus realistisch anzusteuern. Rücksetzer werden von Marktteilnehmern nicht ausgeschlossen und gelten sogar als gesund innerhalb eines Aufwärtstrends.

