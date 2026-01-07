Basierend auf einer neuen Hybridarchitektur bieten die Modelle eine höhere Genauigkeit bei der Ausführung mit kleineren Parametergrößen

Die Markteinführung unterstreicht das Bestreben der Vereinigten Arabischen Emirate, mit den weltweit führenden Anbietern von KI im Bereich hochleistungsfähiger Sprachmodelle zu konkurrieren

Das Technology Innovation Institute (TII), die Abteilung für angewandte Forschung des Advanced Technology Research Council (ATRC) in Abu Dhabi, hat Falcon-H1 Arabic vorgestellt, ein neu entwickeltes großes Sprachmodell, das auf einer hybriden Mamba-Transformer-Architektur basiert. Dieses neue Modell stellt eine vollständige Abkehr von früheren transformatorbasierten Versionen dar und etabliert sich als das leistungsstärkste System auf der Open Arabic LLM Leaderboard (OALL).

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260105304406/de/

Abu Dhabi's TII Launches Falcon-H1 Arabic, Establishing the World's Leading Arabic AI Model (Graphic: AETOSWire)

Dieser Meilenstein macht Falcon-H1 Arabic zum derzeit führenden arabischen KI-Modell, das mehrere Male größere Modelle übertrifft und gleichzeitig modernste Genauigkeit, Kontextverarbeitung und sprachliche Darstellung bietet.

Seine Exzellenz Faisal al Bannai, Berater des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate und Generalsekretär des Advanced Technology Research Council, erklärte : "Falcon-H1 Arabic spiegelt unser kontinuierliches Engagement wider, die Position der Vereinigten Arabischen Emirate als globaler Knotenpunkt für fortschrittliche Technologie und verantwortungsbewusste KI zu stärken. Durch die Bereitstellung von Modellen, die den sprachlichen und kulturellen Anforderungen der Region gerecht werden, ermöglichen wir Innovationen, die für unsere Gesellschaften zugänglich, relevant und wirkungsvoll sind. Diese Leistung ist ein Beweis für die Tiefe des Talents und der Forschungskompetenz innerhalb von TII."

Aufbauend auf der positiven Resonanz auf die Anfang dieses Jahres veröffentlichten Falcon-Arabic-Modelle, die den deutlichen Bedarf der Community an hochwertigen arabischen LLMs unterstrichen haben, hat TII seine Arbeit mit der neuen Falcon-H1 Arabic-Familie vorangetrieben. Die Modelle sind in den Parametergrößen 3B, 7B und 34B erhältlich und wurden entwickelt, um den unterschiedlichen Anforderungen von Infrastrukturen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. Falcon-H1 Arabic bietet Verbesserungen in den Bereichen Datenqualität, Dialektabdeckung, Langzeitkontextstabilität und mathematisches Denken und ermöglicht so ein genaueres, zuverlässigeres und kontextbezogenes Verständnis der arabischen Sprache in realen Anwendungen.

Dr. Najwa Aaraj, CEO des TII, erklärte: "Die Entwicklung von Falcon-H1 Arabic basiert auf jahrelanger Grundlagenarbeit im Bereich der arabischen KI und entspricht direkt den Bedürfnissen unserer Gemeinschaften, einschließlich Entwicklern und Unternehmen. Durch die Weiterentwicklung der Architektur, der Datenqualität und des Langzeitkontext-Reasonings schaffen wir Voraussetzungen, die neue Möglichkeiten in den Bereichen Bildung, Gesundheitswesen, Regierungsführung, Unternehmen und mehr eröffnen und das alles auf Arabisch. Dieses Modell stellt einen bedeutenden Schritt in unserer Mission dar, erstklassige KI bereitzustellen, die der Region dient und zum globalen Fortschritt beiträgt."

Benchmark-Ergebnisse

In der OALL-Rangliste, die Modelle anhand einer Vielzahl von Aufgaben zum Verständnis und zur Verarbeitung der arabischen Sprache bewertet, zeigt Falcon-H1 Arabic eine deutliche Leistungsführerschaft:

Das 3B-Modell erzielt durchschnittlich 61,87 und liegt damit 10 Punkte vor führenden 4B-Konkurrenten wie dem Phi-4 Mini von Microsoft.

Das 7B-Modell erzielt durchschnittlich 71,47 und übertrifft damit alle ~10B-Modelle, einschließlich des Fanar-1-9B-Modells aus Katar und des HUMAIN ALLaM 7B-Modells aus Saudi-Arabien.

Das Modell 34B erreicht 75,36 und übertrifft damit sogar Systeme mit mehr als 70 Milliarden Parametern, darunter Chinas Qwen2.5 72B und METAs Llama-3.3 70B.

Über OALL hinaus erzielen die Modelle Falcon-H1 Arabic auch bei gezielteren Benchmarks hervorragende Ergebnisse, darunter (i) 3LM für STEM-Logik, (ii) ArabCulture für kulturelles und kontextuelles Verständnis und (iii) AraDice (Dialektverständnis).

Zusammen genommen stellen diese Ergebnisse einen Durchbruch für die arabische KI dar. Falcon-H1 Arabic übertrifft nicht nur Modelle, die um ein Vielfaches größer sind, sowohl bei allgemeinen als auch bei speziellen Benchmarks, sondern demonstriert auch ein Maß an sprachlicher Tiefe, Denkvermögen und Effizienz, das neue Maßstäbe in diesem Bereich setzt. Damit ist Falcon-H1 Arabic das leistungsfähigste und vielseitigste arabische Sprachmodell, das bis heute entwickelt wurde.

Dr. Hakim Hacid, leitender Forscher am Artificial Intelligence and Digital Research Centre (AIDRC) des TII, erklärte: "Dieses Modell spiegelt unseren Fokus auf die Entwicklung einer arabischen KI wider, die nicht nur fortschrittlicher ist, sondern auch in realen Situationen wirklich nützlich ist. Durch die Verbesserung der Effizienz, des Verständnisses und der Sprachabdeckung ermöglichen wir KI-Systeme, die Institutionen, Entwickler und Gemeinschaften in der gesamten Region besser unterstützen können."

Das Modell erweitert außerdem die Kontextlänge erheblich, mit Fenstern von bis zu 256.000 Tokens, wodurch die Modelle in einer einzigen Interaktion große Informationsmengen verarbeiten können. In der Praxis bedeutet dies, dass Benutzer beispielsweise umfangreiche juristische Dokumente, medizinische Notizen, wissenschaftliche Arbeiten oder Unternehmenswissensdatenbanken analysieren können, ohne den Kontext oder die Kontinuität zu verlieren eine Fähigkeit, die in diesem Umfang bisher nicht möglich war.

Die Falcon-KI-Modelle von TII belegen seit 2023 den ersten Platz in regionalen und globalen Benchmarks. Falcon-H1 Arabic führt derzeit die Open Arabic LLM-Rangliste über alle Modellgrößen hinweg an. Diese Ergebnisse belegen die Fähigkeit von TII, souveräne KI-Kompetenzen aufzubauen, die auf höchstem globalen Niveau konkurrieren können, und gleichzeitig die Führungsrolle Abu Dhabis und der gesamten VAE in der arabischen KI-Forschung und -Innovation zu stärken.

Die neuen Modelle sind nun über die öffentliche Schnittstelle von TII unter folgender Adresse auf der Spielwiese verfügbar: https://chat.falconllm.tii.ae.

Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260105304406/de/

Contacts:

Jinan Warrayat

jinan.warrayat@tii.ae