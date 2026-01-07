Die Übernahme stärkt die DIETL-Logistiksparte für Kunstwerke durch einen breiteren Zugang zu spezialisierten Lager-, Handling- und Zolldienstleistungen

Wie The Rock-It Company heute bekannt gab, hat DIETL mehrere Kunstlogistikunternehmen übernommen, um seine Infrastruktur zu erweitern und den Zugang zu spezialisierten Dienstleistungen in wichtigen US-Kunstmärkten zu verbessern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260105899137/de/

The Rock-It Company Expands Fine Art Logistics Capabilities of DIETL Through Acquisition of Several Strategic Infrastructure Services

Zu den erworbenen Unternehmen gehören Delaware Freeport, Delaware National Art Company, Techno Export und Registrar Technologies. Gemeinsam erbringen die Unternehmen umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Lagerung, Handling, Verpackung, Verladung, Kistenbau, Zollabfertigung und technologiegestützte Logistik und ergänzen damit das bestehende Serviceportfolio von DIETL.

Delaware Freeport ein Anbieter von hochsicheren, klimatisierten Lagerräumen für Kunstwerke wird künftig als Delaware Freeport by DIETL firmieren und sich in das Portfolio von DIETL einreihen, das Sammlern und Institutionen sichere Lagerkapazitäten bereitstellt. Als Außenhandelszone und Freihafen mit Sitz in den USA, der sich auf Kunstwerke spezialisiert hat, gewährleistet Delaware Freeport eine maximale Flexibilität bei der Verwaltung und Aufbewahrung hochwertiger Kunstwerke über längere Zeiträume.

Die Delaware National Art Company wird unter dem Namen DNA by DIETL firmieren und spezialisierte Kunsttransporte, kundenspezifische Verpackungen, Kunstlagerung und Ausstellungsunterstützung mit klimatisierter Pflege und nachhaltigen Lösungen für Künstler, Galerien und Institutionen anbieten.

Die weiteren erworbenen Unternehmen vergrößern die regionale Reichweite, vertiefen das technische Know-how und erweitern die langfristigen Plattformkapazitäten von DIETL. Sie werden nach und nach in das Angebot von DIETL integriert und sind Teil der kontinuierlichen Investitionen des Unternehmens in Wachstum und Betriebsexzellenz.

"Durch die Integration dieser Spezialunternehmen in die DIETL-Organisation können wir den Kunstmarkt noch besser mit Präzision, Sorgfalt und Fachwissen unterstützen", so Daniel Rosenthal, President und Chief Executive Officer bei The Rock-It Company. "Wir freuen uns, auch künftig in das Wachstum von DIETL zu investieren und unsere Dienstleistungen für Sammler, Galerien und Institutionen zu erweitern."

Die Übernahme folgt auf die jüngste Expansion von DIETL in den Nahen Osten durch die Eröffnung eines neuen Lager- und Logistikstandorts für Kunstwerke in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate. Die Transaktion unterstützt das weitere globale Wachstum des Unternehmens in den Bereichen Handling, Logistik und Lagerung von Kunstwerken und ähnlichen Vermögenswerten.

ÜBER DIETL

DIETL ist ein führender Logistikdienstleister für Kunstwerke und Luxusgüter und erbringt spezialisierte Speditions-, Zollabfertigungs- und sichere, klimatisierte Lagerungsdienstleistungen für einige der wertvollsten und unersetzbaren Sammlungen der Welt. Mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung ist DIETL ein zuverlässiger Partner für die Bewältigung komplexer logistischer Herausforderungen auf dem globalen Kunstmarkt.

Durch seine internationale Reichweite und seinen Marktzugang bedient DIETL Institutionen, Galerien, Auktionshäuser, Sammler und kulturelle Organisationen jeder Größenordnung. Das Unternehmen engagiert sich für betriebliche Exzellenz mit Fokus auf nachhaltige Lösungen, bietet seinen Kunden umweltfreundliche Verpackungs- und Versandlösungen und setzt sich für die Regionen ein, in denen es tätig ist.

ÜBER THE ROCK-IT COMPANY

The Rock-It Company vormals Global Critical Logistics) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Sektor der geschäftskritischen Speziallogistik, das unersetzbare Güter bewegt und einzigartige Momente bei Live-Events und im Luxussegment ermöglicht. Mit seiner Unternehmensgeschichte von 47 Jahren stellt Rock-It multimodale Speditionsdienstleistungen, Eventlogistikplanung, spezialisierte Verpackungs- und Lagerungslösungen, Zoll- und ATA-Carnet-Dienstleistungen, Versicherungen, Vor-Ort-Support und vieles mehr bereit.

Rock-It übernimmt die Logistik für Konzerttourneen, große Sportveranstaltungen, Fernsehproduktionen, Film und Medien, Firmenveranstaltungen, immersive Erlebnisformate, Ad-hoc-Einsätze und Bereitstellung von Infrastruktur sowie den Transport und Schutz von Kunstwerken, seltenen Automobilen und anderen wertvollen Sammlungen. Mit Zugang zu über 160 Ländern und mehr als 10.000 Einsätzen pro Jahr bedient Rock-It eine umfangreiche Liste von Partnern, darunter die FIFA-Weltmeisterschaft 2026, den Pebble Beach Concours D'Elegance, RM Sotheby's, führende Hypercar-OEMs, mehrere Olympische Komitees, Ligen und Verbände sowie andere führende Marken rund um den Globus.

ÜBER BESTIMMTE ERWORBENE UNTERNEHMEN

Delaware Freeport ("DFP") wurde im Jahr 2015 gegründet und bietet diskrete, hochmoderne und kostengünstige Lagerung von Kunstwerken in Museumsqualität sowie anspruchsvolle technische Dienstleistungen wie Zustandsanalysen, Installation, Besichtigung und Neuverpackung. Es betreibt das einzige Lager für Kunstobjekte in einer Außenhandelszone in den USA. Das verbundene Unternehmen Delaware National Art Company LLC ("DNA") wurde 2018 in Clifton, US-Bundesstaat New Jersey, gegründet und bietet professionelle Dienstleistungen in den Bereichen Handling von Kunstobjekten, Transport und Verpackung für den Raum New York City an. Durch seinen wöchentlichen Shuttle-Service für Kunstwerke zwischen New Jersey und Delaware verbindet es DFP mit der ganzen Welt. Registrar Technologies LLC, das zunächst zur Lösung logistischer Herausforderungen in der Kunstbranche durch maßgeschneiderte Technologielösungen gegründet wurde, wird seit 2016 exklusiv von DIETL genutzt. Techno Export, Inc. bietet seit 1981 lizenzierte Zollabfertigungsdienste für den Import und Export von Kunstwerken an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260105899137/de/

Contacts:

Medienkontakt

Angus Brown

angus.brown@rockitcompany.com

+1 (212) 507-9689