Aktuell ist es nicht gerade einfach den Kopf des Investierenden im Wind zu halten. Politische Verknappung strategischer Metalle, immer neue geopolitische Brandzonen und eine ungeheure Belastung der westlichen Haushalte liegen auf dem Gemüt der Aktienanleger. Dass in diesem Umfeld "long only" zur gewinnbringenden These wird, ist nun schon ein Dauer-Novum. Denn historisch gesehen gab es nach auskömmlichen Aufschwüngen von mehr als 20 % auch mal wieder Konsolidierungsphasen. Diese sind aber nicht mehr sichtbar, jeder Tag des Zusehens kostet Rendite. Ob Silber, Kupfer, KI- oder HighTech-Titel - schon seit Jahresbeginn hat sich die hart erkämpfte Festgeldrendite im Bereich von 2 % schon wieder egalisiert. Doch es gibt eine Ausnahme: Bezeichnet man den Kryptomarkt als Alternativmarkt zu Währungen und Aktien, so hat dieser seit Herbst 2025 eine spürbare Pause eingelegt. Doch in den letzten Tagen gibt es auch hier ein Frühlingserwachen. Wir sehen uns nach aktuellen Chancen um!

