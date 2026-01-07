Energiewende, Verteidigung, Rohstoffknappheit, sowie Antimon als strategische Waffe.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von GoldMining Inc.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit GoldMining Inc. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 07.01.2026, 05:43 Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Antimon ist ein weltweit bedeutendes strategisches Industrie-Metall, dessen aktueller Spotpreissich je nach Reinheit und Lieferant auf ca. 25.000 - 50.000 US-Dollar pro Tonne beläuft, teilweise sogar deutlich darüber!

Antimon ist deshalb so attraktiv, weil mehrere globale Entwicklungen gleichzeitig auf einen Rohstoff treffen, dessen Angebot extrem begrenzt ist. Industriestaaten stufen Antimon inzwischen als kritischen Rohstoff ein, da es für zahlreiche Schlüsselindustrien unverzichtbar ist. Ohne Antimon lassen sich weder moderne Elektronik noch viele sicherheitsrelevante Anwendungen zuverlässig herstellen, was dem Metall eine hohe strategische Bedeutung verleiht.

Besonders problematisch ist die starke Abhängigkeit vom Weltmarktführer China, das rund 70 bis 80 Prozent der globalen Antimonproduktion kontrolliert. In der Vergangenheit hat China bereits Exportbeschränkungen eingesetzt, um eigene Interessen durchzusetzen. Diese Marktmacht macht westliche Volkswirtschaften verwundbar und verstärkt den politischen Druck, alternative Lieferketten außerhalb Chinas aufzubauen. Jede geopolitische Zuspitzung wirkt sich deshalb unmittelbar auf Verfügbarkeit und Preise aus.

Gleichzeitig steigt die Nachfrage stetig. Antimon wird unter anderem in Flammschutzmitteln für Elektrofahrzeuge, Gebäude und Elektronik eingesetzt, in Speziallegierungen, Halbleitern sowie in modernen Batterie- und Energiespeichertechnologien. Auch für die Energiewende spielt der Rohstoff eine wachsende Rolle, da Sicherheit, Temperaturbeständigkeit und Langlebigkeit vieler Komponenten ohne Antimon kaum zu gewährleisten sind.

Hinzu kommt die hohe Bedeutung für Verteidigung und nationale Sicherheit. Antimon ist ein zentraler Bestandteil von Munition, militärischen Legierungen, Sensorik und optoelektronischen Systemen. Damit zählt es zu den Rohstoffen, die für NATO-Staaten und andere Industrienationen sicherheitsstrategisch unverzichtbar sind.

Auf der Angebotsseite stehen diesen Trends kaum neue Minenprojekte gegenüber. Antimon fällt häufig nur als Nebenprodukt an, etwa bei Goldlagerstätten, und die Erschließung neuer Vorkommen ist langwierig und kapitalintensiv. Das Ergebnis ist ein strukturelles Angebotsdefizit, das sich mit zunehmender Nachfrage weiter verschärft. Und genau hier kommt die GoldMining Inc. (WKN: A2DHZ0) ins Spiel!

GoldMining: Gold, Kupfer und Antimon!

GoldMining Inc. (WKN: A2DHZ0) konzentriert sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldvorkommen in Nord- und Südamerika. Durch eine disziplinierte Akquisitionsstrategiekontrolliert das Unternehmen ein diversifiziertes Portfolio an Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Das Unternehmen besitzt außerdem rund 21,5 Millionen Aktien von Gold Royalty Corp., 9,9 Millionen Aktien von U.S. GoldMining Inc. und 19 Millionen Aktien von NevGold Corp.!

Zu den Kernprojekten gehören unter anderem:

Das La?Mina?Gold?Projekt in Antioquia, Kolumbien

Das São?Jorge?Gold?Projekt im Bundesstaat Pará, Brasilien.

Das Projekt Yellowknife?Gold?Projekt in den Northwest Territories, Kanada

Quelle: Gold Mining Inc.

Gold Mining beziffert sein globales Ressourcen-Portfolio auf stattliche 12,4 Mio. Unzen Goldäquivalent (M&I) sowie weitere rund 9,1 Mio Unzen (Inferred) - exklusive einiger ausgegliederter Beteiligungen.

Mitte 2025 erst gab GoldMining Inc. (WKN: A2DHZ0) beim Projekt Crucero in Peru bekannt, dassbedeutende Antimon (Sb)-Mineralisierung in Verbindung mit der bekannten Gold (Au)-Mineralisierung identifiziert wurden und damit das Potenzial des Projekts für die Schaffung von Mehrwert durch mehrere Metalle besteht.

GoldMining stärkt Präsenz in Brasilien - riesige Explorationschancen im Goldgürtel von Mato Grosso!

Mitte November hat das Unternehmen zudem einen bedeutenden Meilenstein im Ausbau seines globalen Explorationsportfolios erreicht: die brasilianische Bergbaubehörde Agência Nacional de Mineração hat die Verlängerung der Explorationskonzession Colíder bestätigt - ein 10.000 Hektar großes Gebiet im aufstrebenden Alta Floresta Gold Belt im Bundesstaat Mato Grosso. Die Genehmigung gilt rückwirkend ab dem 30. Oktober 2025 für drei Jahre und verschafft dem Unternehmen exklusiven Zugriff zur systematischen Erkundung dieses geologisch vielversprechenden Terrains.

Mit historischen 29 Bohrlöchern und fast 1.850 Metern Reverse-Circulation-Daten, Bodenproben mit stark erhöhten Gold- und Kupferwerten sowie Magnetfeldanomalien, die direkt unter der Oberfläche verborgen liegen, bietet Colíder ein attraktives Sprungbrett für künftige Entdeckungen.

Alastair Still, CEO von GoldMining Inc., betont die strategische Bedeutung:

"Colíder liegt im Herzen eines aufstrebenden und bislang weitgehend unerforschten Goldgürtels. Unsere vorläufige Analyse historischer Ergebnisse deutet auf ein enormes Potenzial für Gold- und Kupfermineralisierung im Grundgestein hin."

Starke Bohrergebnisse in São Jorge!

Im Oktober wurden darüber hinaus erste vielversprechende Untersuchungsergebnisse des Reverse Circulation-Bohrprogramms 2025 im zu 100% unternehmenseigenen Projekt São Jorge im brasilianischen Goldgebiet Tapajós bekannt gegeben. Das Programm dient der Erprobung neuer Ziele außerhalb bekannter Mineralisierungsbereiche und ist das bislang umfangreichste Explorationsprogramm des Unternehmens. Highlights hieraus waren:

Neue Explorationsfunde in vier neuen Goldprospektionsgebieten innerhalb eines Radius von 3,5 km um die bestehende Lagerstätte São Jorge.

Abschnitt Dragon West: 1 m mit 5,98 Gramm pro Tonne (g/t) Gold (Au) in 19 m (m) Tiefe und 1 m mit 3,08 g/t Au ab einer Tiefe von 2 m

Abschnitt William North: 1 m mit 2,90 g/t Au ab 49 m Tiefe und 1 m mit 1,75 g/t Au ab 44 m Tiefe

Abschnitt Ivonette: 9 m mit 0,43 g/t Au ab 1 m Tiefe, darunter 1 m mit 1,06 g/t Au ab 4 m Tiefe

Abschnitt William South: 4 m mit 1,78 g/t Au aus 12 m Tiefe, einschließlich 1 m mit 5,03 g/t Au

Quelle: Gold Mining Inc.

Dieses interessante Rohstoff-Video sollten Sie auch nicht verpassen:

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=jzROqnxEZFw

Fazit: Diese Aktie vereint vieles, was derzeit gefragt ist!

Mit der Verlängerung der Explorationskonzession Colíder baut GoldMining Inc. (WKN: A2DHZ0)seine Position in einem der spannendsten Explorationsgebiete Brasiliens weiter aus und untermauert seine Vision, führender Akteur in der Erschließung hochwertiger Gold-Kupfer-Ressourcen auf dem amerikanischen Kontinent zu werden. Hinzu kommt noch eine Portion Antimon-Fantasie!

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen - soweit angegeben - auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/ , https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

, und Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen: GoldMining, SRC-Rohstoff-Reports, eigener Research und Interpretation

Dieser Werbeartikel wurde am 06.01.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Wesentliche Risiken: Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen und Unternehmenspräsentation, Historische Daten und Reports; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant.

Hinweis: SRC ist eine Schweizer Gesellschaft und nicht nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt; SRC orientiert sich freiwillig an den Offenlegungsstandards von Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Art des Inhalts: Marketingmitteilung/werblicher Promotiontext; keine Finanzanalyse; keine individuelle Anlageberatung.

Methodik/Annahmen (Art. 4 (1)(b)): Grundlage sind: Unternehmensmeldungen/Präsentationen/Finanzberichte; keine proprietären Bewertungsmodelle/Preistargets. Bewertungslogik: qualitative Einordnung von Projekt-/Ressourcen-Status (Genehmigungen, CAPEX/OPEX, Gehalte) und Marktumfeld (Rohstoff-/FX-Annahmen).

Hinweis § 86 WpHG: Sofern Inhalte als (Anlage-)Empfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, werden die Pflichten aus § 86 WpHG (z. B. Anzeige/Änderung/Einstellung) erfüllt.

Haftung: Trotz Sorgfalt keine Gewähr für Richtigkeit/Vollständigkeit/Aktualität. Unberührt bleiben Ansprüche wegen Vorsatz/grober Fahrlässigkeit sowie wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit; im Übrigen ist die Haftung - soweit gesetzlich zulässig - auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten beschränkt.

Bedeutung & Zeithorizont (Art. 4 (1)(e)): Keine formale Buy/Sell/Hold-Einstufung; thematisch positive Einschätzung mit mittlerem Horizont (6-24 Monate).

Risiko & Sensitivität (Art. 4 (1)(e)): Preis-/FX-Volatilität, Genehmigungs-/Finanzierungs-/Betriebsrisiken. Sensitivity (Beispiel): Abweichungen der zugrunde gelegten Rohstoffpreis-Annahmen um ± 20% oder wesentliche Projektverzögerungen können die Einschätzung wesentlich verändern.

Preisinformation (Art. 4 (1)(g), falls Kurse genannt): Preis/Handelsplatz/Zeitpunkt je Nennung ergänzen.

Interessen/Vergütung: Vergütung durch Mandats-Emittenten (falls zutreffend); eigene Positionen < 0,5%: nein; Netto-Positionen ≥ 0,5%: keine; Market-Making/(Co-)Lead/IB (12 Mon.): keine.

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund politischer, wirtschaftlicher oder sonstiger Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen vorgestellte Aktien ggf. Währungsrisiken. Die von der Swiss Resource Capital AG für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapierdarstellungen wurden unter Beachtung der einschlägigen kapitalmarktrechtlichen Vorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden keine Anwendung. Die Veröffentlichungen der Swiss Resource Capital AG dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. der Herausgeberin kommt durch den Bezug der SRC-Publikationen kein Beratungsvertrag zustande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstige Finanzprodukte ist mit - teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der SRC-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; vor Anlageentscheidungen sollte stets eine qualifizierte Beratung (z. B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) eingeholt werden. Alle durch SRC veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für in den Analysen und Markteinschätzungen enthaltene Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt, können sich jedoch jederzeit ohne Ankündigung ändern. Es wird keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass prognostizierte Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenkonflikten

I. Eigene Positionen (SRC/Autor(in)): keine Long, keine Short; keine Netto-Position ≥ 0,5%.

II. Vergütung/Beziehung: Entgeltliche IR-Zusammenarbeit mit dem besprochenen Emittenten (Advertorial/IR).

III. Weitere Beziehungen (letzte 12 Monate): keine (insb. kein Market-Making, keine (Co-)Lead-Manager-/IB-Rollen).

IV. Beteiligung des Emittenten ≥ 5% an SRC: nein.

Weitere Hinweise

Die auf den SRC-Webseiten, in Newslettern oder Veröffentlichungen bereitgestellten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen vergütet. SRC oder deren Mitarbeitende können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen vom besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, sollten für Anlageentscheidungen weitere externe Quellen herangezogen werden. Eine Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für eigene Anlageentscheidungen resultieren können, ist - soweit gesetzlich zulässig - ausgeschlossen. Depotanteile einzelner Aktien sollten insbesondere bei Rohstoff-/Explorationswerten und gering kapitalisierten Gesellschaften so bemessen sein, dass auch bei Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal betroffen ist. Small Caps und Explorationswerte sowie generell börsennotierte Wertpapiere unterliegen teils erheblichen Schwankungen; die Liquidität kann gering sein. Im Rohstoffsektor sind zusätzliche Risiken zu beachten (z. B. Länder-/Standortrisiken, Währungsschwankungen, Naturereignisse, rechtliche Veränderungen wie Ex-/Importverbote, Zölle, Förder-/Explorationsverbote, Verstaatlichungen, Umweltauflagen; Schwankungen der Rohstoffpreise; erhebliche Explorationsrisiken).

Disclaimer

Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt die persönliche Meinung des/der Autors/Autorin wieder und ist nicht mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Vor Investments ist eine professionelle Beratung angezeigt. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die SRC als vertrauenswürdig erachtet; für Richtigkeit/Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Für die Richtigkeit dargestellter Charts/Daten zu Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version; die deutsche Fassung kann gekürzt/zusammengefasst sein. Für Inhalt, Richtigkeit, Angemessenheit oder Genauigkeit von Übersetzungen wird keine Haftung übernommen. Diese Mitteilung ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

Kein Vertrieb außerhalb CH/DE/AT

Diese Publikation ist ausschließlich für Empfänger in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt. Eine Verteilung in Rechtsordnungen, in denen dies gesetzlich untersagt ist (u. a. USA, Kanada, Australien, Japan) sowie an "US-Persons" i. S. v. Regulation S ist nicht gestattet. Für das Vereinigte Königreich gilt - sofern einschlägig - FSMA 2000 i. V. m. der Financial Promotion Order 2005.

Externe Links: Für Inhalte externer Seiten ist der jeweilige Anbieter verantwortlich; bei konkreten Hinweisen auf Rechtsverstöße entfernen wir derartige Links unverzüglich.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten (erkennbar an Begriffen wie "erwarten", "annehmen", "planen", "könnte" u.ä.). Solche Aussagen beruhen auf angemessenen Annahmen zum Datum dieser Veröffentlichung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, durch die tatsächliche Ergebnisse wesentlich abweichen können (u.a. Rohstoff-/FX-Preise, Genehmigungen, Finanzierung, Betrieb, Markt-/Nachfrageentwicklungen). Eine Aktualisierungspflicht besteht nur, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

Urheberrecht

© Swiss Resource Capital AG. Gewerbliche Nutzung/Weiterverbreitung sowie Aufnahme in kommerzielle Datenbanken nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung. Weiterführende Hinweise: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Verantwortlich im Sinne der Person nach §18 Abs. 2 MSt.V: Marc Ollinger.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA38149E1016,XC0009656965