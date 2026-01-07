FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 20. Januar 2026
MITTWOCH, DEN 7. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Grenke, Neugeschäft 2025
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung) 08:00 DEU: Destatis-Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), 11/25 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 11/25
08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 12/25
09:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 12/25
09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten 12/25
11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/25
11:00 ITA: Verbraucherpreise 12/25 (vorläufig)
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 12/25
16:00 USA: Industrie, Auftragseingang 10/25
16:00 USA: ISM Dienstleistungsindex 12/25
16:00 USA: Jolts, offene Stellen
16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/25 (endgültig) 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Hans-Böckler-Stiftung präsentiert Studie zum wirtschaftspolitischen Ausblick 2026
16:00 FRA: Treffen der Außenminister des Weimarer Dreiecks ++17.30 Statements
EUR: Informelles Treffen der EU-Landwirtschaftsminister mit der EU-Kommission
USA: Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (bis 9.1.2026)
HINWEIS
RUS: Feiertag, Börse geschlossen
DONNERSTAG, DEN 8. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 FRA: Sodexo, Q1-Umsatz
08:00 GBR: Tesco, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Marks & Spencer, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Shell, Q4-Umsatz
DEU: Traton, Pre-Close Call Q4/25
KOR: Samsung, vorläufige Jahreszahlen
NLD: ING, Pre-Close Q4/25
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Industrie, Auftragseingang 11/25
08:00 DEU: Öffentlicher Gesamthaushalt (vierteljährliche Kassenergebnisse), 1. bis 3. Vierteljahr 2025
08:45 FRA: Handelsbilanz 11/25
10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 11/25
11:00 EUR: Arbeitsmarktdaten 12/25
11:00 EUR: Erzeugerpreise 11/25
11:00 EUR: Industrievertrauen 12/25
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/25 (2. Schätzung)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Handelsbilanz 10/25
14:30 USA: Produktivität, Q3/25
16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 10/25
21:00 USA: Konsumentenkredite 11/25
SONSTIGE TERMINE
17:00 DEU: Bankendialog Bundesverband deutscher Banken zur Frage, wie digitales Banking sicher bleibt
DEU: Startup-Verband legt neue Zahlen zur Gründungen im Jahr 2024 vor
DEU: Voraussichtlich erste Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt zwischen Bahn und GDL
USA: Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (bis 9.1.2026)
HINWEIS
RUS: Feiertag, Börse geschlossen
FREITAG, DEN 9. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Sainsbury, Q3-Umsatz
09:00 NOR: Yara, Capital Markets Day
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 CHN: Erzeugerpreise 12/25
02:30 CHN: Verbraucherpreise 12/25
08:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude 11/25
08:00 DEU: Dienstleistungsbereich, Umsatz 10/25
08:00 DEU: Handelsbilanz 11/25
08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 12/25
08:00 DEU: Industrieproduktion 11/25
08:45 FRA: Industrieproduktion 11/25
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 11/25
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 12/25
14:30 USA: Baubeginne und Genehmigungen 10/25
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/26 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
USA: Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (bis 9.1.2026)
HINWEIS
RUS: Feiertag, Börse geschlossen
MONTAG, DEN 12. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 ESP: Repsol, Q4-Umsatz
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DNK: Verbraucherpreise 12/25
08:30 HUN: Industrieproduktion 11/25
09:00 CHE: Seco-Verbrauchervertrauen 12/25
10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 1/26
SONSTIGE TERMINE
DIENSTAG, DEN 13. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
05:00 CHE: Sika AG, Q4-Umsatz
07:00 DEU: Südzucker, Q3-Zahlen
07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Q4-Umsatz
12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q4-Zahlen
12:30 USA: Delta Air Lines, Q4-Zahlen
12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q4-Zahlen
DEU: Munich Re, Naturkatastrophenbericht 2025
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: BoJ-Leistungsbilanz 11/25
06:30 NLD: Verbraucherpreise 12/25 (endgültig)
08:30 HUN: Verbraucherpreise 12/25
11:00 GRC: Verbraucherpreise 12/25
12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 11/25
14:15 USA: ADP Beschäftigung
14:30 USA: Verbraucherpreise 12/25
16:00 USA: Neubauverkäufe 10/25
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: OLG: Verkündungstermin im Streit zwischen Aldi Süd und Tchibo
DEU: Landgericht will Entscheidung nach der Klage von Ritter Sport gegen Hersteller von quadratischem Haferriegel aus Mannheim verkünden
MITTWOCH, DEN 14. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
12:45 USA: Bank of America, Q4-Zahlen (14.30 Investorenkonferenz) 13:00 USA: Wells Fargo, Q4-Zahlen
14:00 USA: Citigroup, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
über Nacht CHN: Handelsbilanz 12/25
00:50 JPN: Geldmenge M3 12/25
07:00 FIN: Verbraucherpreise 12/25
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
14:30 USA: Erzeugerpreise 10/25 und 11/25
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 11/25
14:30 USA: Leistungsbilanz Q3/25
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 12/25
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
DONNERSTAG, DEN 15. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Richemont, Q3-Umsatz
07:00 CHE: Geberit, Q4-Umsatz
07:30 AUT: OMV, Q4-Umsatz
07:30 TWN: TSMC, Q4-Zahlen
08:00 NOR: Handelsbilanz 12/25
10:00 GBR: Next, Hauptversammlung
12:00 USA: Blackrock, Q4-Zahlen
13:30 USA: Goldman Sachs, Q4-Zahlen
13:30 USA: Morgan Stanley, Q4-Zahlen
18:00 USA: Micron Technology, Hauptversammlung
USA: First Horizon, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Erzeugerpreise 12/25
02:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
06:30 NLD: Arbeitslosenquote 12/25
08:00 GBR: BIP 11/25
08:00 GBR: Industrieproduktion 11/25
08:00 GBR: Handelsbilanz 11/25
08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
10:00 POL: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
10:00 DEU: BIP 2025
10:00 ITA: Industrieproduktion 11/25
11:00 EUR: Industrieproduktion 11/25
11:00 EUR: Handelsbilanz 11/25
12:00 ITA: Handelsbilanz 11/25
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) 14:30 USA: Ex- und Importpreise 11/25
14:30 USA: Empire State Manufacturing Bericht 01/26
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook
SONSTIGE TERMINE
FREITAG, DEN 16. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/25 und Gesamtjahr 2025 07:00 NOR: Aker BP ASA. Q4-Umsatz
12:30 USA: PNC Financial Services, Q4-Zahlen
13:30 USA: State Street, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
10:00 ITA: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
15:15 USA: Industrieproduktion 12/25
15:15 USA: Kapazitätsauslastung 12/25
16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 01/26
SONSTIGE TERMINE
MONTAG, DEN 19. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
09:30 CHE: Coca-Cola HBC, außerordentliche Hauptversammlung, Steinhausen 22:30 GBR: BHP, Q2-Produktionsbericht
TERMINE KONJUNKTUR
ROU: Zentralbank, Zinsentscheid
00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 11/25
03:00 CHN: BIP Q4/25
03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 12/25
03:00 CHN: Industrieproduktion 12/25
03:00 CHN: Sachinvestitionen ex Landwirtschaft bis 12/25 05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 11/25
05:30 JPN: Industrieproduktion 11/25 (endgültig)
09:00 AUT: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
SONSTIGE TERMINE
DIENSTAG, DEN 20. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 NLD: DocMorris, Q4-Umsatz
10:30 DEU: Schott, Jahreszahlen
12:30 USA: KeyCorp, Q4-Zahlen
12:30 USA: U.S. Bancorp, Q4-Zahlen
17:45 FRA: Vinci, Q4-Umsatz
22:00 USA: United Airlines, Q4-Zahlen
22:01 USA: Netflix, Q4-Zahlen
22:30 GBR: Rio Tinto, Q4-Umsatz
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Volkswagen Group, German Corporate Conference, Frankfurt
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/25
08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 11/25
08:30 CHE: Erzeugerpreise 12/25
08:30 CHE: Importpreise 12/25
11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 1/26
SONSTIGE TERMINE
BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel
CHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos
