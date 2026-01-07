DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 7. Januar
=== 07:00 DE/Grenke AG, Neugeschäft 4Q *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz November saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 08:00 DE/Erwerbstätigkeit November *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Dezember PROGNOSE: k.A. zuvor: 89 *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Dezember Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +5.000 gg Vm zuvor: +1.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,3% zuvor: 6,3% *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Dezember Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vm/+2,1% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +2,3% gg Vj zuvor: +2,4% gg Vj *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember PROGNOSE: k.A. zuvor: -0,2% gg Vm/+1,1% gg Vj 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von 6 Mrd EUR *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Dezember Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +48.000 Stellen zuvor: -32.000 Stellen *** 16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) November *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Oktober PROGNOSE: -1,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember PROGNOSE: 52,2 Punkte zuvor: 52,6 Punkte *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 22:10 US/Fed-Vize-Chairwoman Bowman, Rede in Veranstaltung der California Bankers Association - RU/Börsenfeiertag: Russland ===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- k.A. = keine Angaben
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
