KRITISCHE INFRASTRUKTUR - Der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, Stephan Kramer, sieht teilweise große Lücken beim Schutz der kritischen Infrastruktur (Kritis) in Deutschland. "Wir machen es potenziellen Angreifern - das gilt sowohl für terroristische und extremistische Gruppierungen wie auch ausländische Staaten - im Bereich Sabotage und Spionage zu einfach", sagte Kramer dem Handelsblatt. Noch heute seien im Internet mit einem Klick sensible Information über technische Details sowie teilweise Standorte mit GPS-Koordinaten von Kraftwerken, Hochspannungsleitungen, Telekommunikationsanlagen, Wasserwerken und Pipelines in Deutschland abrufbar. Das geplante Kritis-Dachgesetz bezeichnete Kramer als "wichtigen Schritt". Ein Gesetz allein reiche jedoch nicht aus, um Sensibilisierung und Bewusstseinswandel zu erreichen. (Handelsblatt)

IFO-BERATERKLIMA - Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer setzen sich weiter deutlich von der schwachen Konjunktur in Deutschland ab. Jedes zweite Unternehmen der Branche zeigte sich im Jahresverlauf 2025 mit den Geschäften zufrieden, jedes vierte rechnet im neuen Jahr sogar mit einer weiteren Verbesserung, wie eine Sonderauswertung des Ifo-Geschäftsklimas für das Handelsblatt zeigt. Damit beurteilen die Berater ihre Lage und die Aussichten klar besser als vor einem Jahr - und deutlich besser als die Gesamtwirtschaft. "Dem Bereich der Rechts- und Steuerberatung sowie Wirtschaftsprüfung geht es weiterhin sehr gut", sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe dem Handelsblatt. Die Branche habe sich erneut als "relativ robust" erwiesen, die pessimistischen Stimmen hätten im Jahresverlauf nie eine kritische Masse erreicht. (Handelsblatt)

PENSIONSFONDS - Nach der Umstellung mehrerer niederländischer Pensionsfonds auf ein neues System befürchten Zinsstrategen erratische Marktbewegungen. Die Reform könnte die langfristigen Zinsen in die Höhe treiben und die Renditen europäischer Staatsanleihen mit langen Laufzeiten weiter steigen lassen. Das Pensionssystem ist das größte der Euro-Zone. Christian Kopf, Leiter des Anleihefondsmanagements von Union Investment, warnt: "Der Markt für lang laufende Zinsen ist aktuell ein Hexenkessel, und jetzt kommt die vorgezogene Walpurgisnacht." (Handelsblatt)

PRIVATE EQUITY - Die Beteiligungsbranche ist nach drei herausfordernden Jahren wieder auf Rekordkurs. 2025 war für Private Equity das zweitbeste Jahr der Geschichte. Das zeigt eine Auswertung des Datenanbieters Pitchbook. Beteiligungsgesellschaften haben im vergangenen Jahr demnach weltweit Firmen im Gesamtwert von rund 2,2 Billionen US-Dollar übernommen. Nur im Rekordjahr 2021 waren es noch mehr, als Finanzinvestoren M&A-Deals im Gesamtwert von 2,3 Billionen Dollar einfädelten. Die Zurückhaltung der Branche, nach der im Sommer 2022 eingeleiteten Zinswende, scheint abgelegt. So haben Private-Equity-Investoren 2025 nicht nur wieder mehr für Firmen bezahlt, sondern auch mehr Unternehmen übernommen. 20.592 Unternehmen landeten im vergangenen Jahr in Private-Equity-Portfolios. Das sind 6 Prozent mehr als im Vorjahr und rund 12 Prozent mehr als im Jahr 2023. (Börsen-Zeitung)

