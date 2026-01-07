EQS-News: grenke AG
grenke trifft Jahresprognose mit 3,3 Mrd. Euro Leasingneugeschäft
Baden-Baden, den 7. Januar 2026: Die grenke AG, globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, steigerte ihr Leasingneugeschäft im Geschäftsjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um 7,8 % auf 3.294,6 Mio. Euro (2024: 3.057,0 Mio. Euro). Damit hat grenke seine Jahresprognose von 3,2 bis 3,4 Mrd. Euro Leasingneugeschäft getroffen. Der Deckungsbeitrag 2 (DB2) - als Gradmesser für die Profitabilität - wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 6,1 % auf 550,2 Mio. Euro (2024: 518,5 Mio. Euro). Die DB2-Marge lag mit 16,7 % (2024: 17,0 %) über dem für das Geschäftsjahr 2025 gesetzten Zielwert von über 16,5 %.
Dr. Sebastian Hirsch, CEO der grenke AG: "Das Geschäftsjahr 2025 war von großer makroökonomischer Unsicherheit geprägt. Vor diesem Hintergrund hat sich unsere risikoselektive Steuerung mit Fokus auf unsere robusten Kernmärkte ausgezahlt. Zugleich konnten wir deutliches Wachstum in unseren Zukunftsmärkten erzielen. Wir haben die selbst gesteckten Ziele im Neugeschäft erreicht und unsere internationale Marktposition weiter ausgebaut - und damit den Grundstein für Gewinnwachstum in den kommenden Jahren gelegt."
Dr. Martin Paal, CFO der grenke AG: "Wir blicken im Neugeschäft auf ein solides Geschäftsjahr 2025 zurück. Mit 3,3 Mrd. Euro Neugeschäft sind wir planmäßig gewachsen - und das trotz weiterhin sehr volatiler Marktbedingungen. Unsere DB2-Marge von 16,7 % lag dabei nicht nur im Rahmen unserer Erwartung, sondern bildet auch bereits die aktuell deutlich erhöhten Risikokosten vollständig ab."
Wachstum über gesamtes Portfolio
Deutschland und Frankreich treiben Wachstum
Die Region Nord-/Osteuropa lag - nach einem sehr starken Vorjahr - mit einem Volumen von 163,3 Mio. Euro unter dem Wert des Vorjahres (Q4 2024: 182,7 Mio. Euro). Die übrigen Regionen mit Ländern außerhalb Europas verzeichneten ein starkes Wachstum von 15,5 % auf 65,1 Mio. Euro (Q4 2024: 56,3 Mio. Euro), auch getrieben durch einen deutlichen Zuwachs des Neugeschäfts in den USA.
Einlagen der grenke Bank stabil
Das verkaufte Factoringgeschäft verzeichnete im vierten Quartal 2025 ein Neugeschäftsvolumen von 189,1 Mio. Euro (Q4 2024: 234,6 Mio. Euro). Der Rückgang reflektiert die bereits in Teilen abgeschlossene Übertragung des Factoringgeschäfts an die Teylor AG.
Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 erscheint am 12. März 2026.
Neugeschäftsentwicklung im Überblick (in Mio. Euro)
Regionen Leasing: DACH: Deutschland, Österreich, Schweiz
2Das Kreditgeschäft wird über die grenke Bank AG angeboten.
