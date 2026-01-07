EQS-News: grenke AG / Schlagwort(e): Sonstiges

grenke trifft Jahresprognose mit 3,3 Mrd. Euro Leasingneugeschäft



grenke trifft Jahresprognose mit 3,3 Mrd. Euro Leasingneugeschäft Leasingneugeschäft steigt 2025 gegenüber Vorjahr um 7,8 % auf 3.294,6 Mio. Euro (2024: 3.057,0 Mio. Euro)

DB2-Marge mit 16,7 % im Rahmen der Prognose (2024: 17,0 %) Baden-Baden, den 7. Januar 2026: Die grenke AG, globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, steigerte ihr Leasingneugeschäft im Geschäftsjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um 7,8 % auf 3.294,6 Mio. Euro (2024: 3.057,0 Mio. Euro). Damit hat grenke seine Jahresprognose von 3,2 bis 3,4 Mrd. Euro Leasingneugeschäft getroffen. Der Deckungsbeitrag 2 (DB2) - als Gradmesser für die Profitabilität - wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 6,1 % auf 550,2 Mio. Euro (2024: 518,5 Mio. Euro). Die DB2-Marge lag mit 16,7 % (2024: 17,0 %) über dem für das Geschäftsjahr 2025 gesetzten Zielwert von über 16,5 %. Dr. Sebastian Hirsch, CEO der grenke AG: "Das Geschäftsjahr 2025 war von großer makroökonomischer Unsicherheit geprägt. Vor diesem Hintergrund hat sich unsere risikoselektive Steuerung mit Fokus auf unsere robusten Kernmärkte ausgezahlt. Zugleich konnten wir deutliches Wachstum in unseren Zukunftsmärkten erzielen. Wir haben die selbst gesteckten Ziele im Neugeschäft erreicht und unsere internationale Marktposition weiter ausgebaut - und damit den Grundstein für Gewinnwachstum in den kommenden Jahren gelegt." Dr. Martin Paal, CFO der grenke AG: "Wir blicken im Neugeschäft auf ein solides Geschäftsjahr 2025 zurück. Mit 3,3 Mrd. Euro Neugeschäft sind wir planmäßig gewachsen - und das trotz weiterhin sehr volatiler Marktbedingungen. Unsere DB2-Marge von 16,7 % lag dabei nicht nur im Rahmen unserer Erwartung, sondern bildet auch bereits die aktuell deutlich erhöhten Risikokosten vollständig ab." Wachstum über gesamtes Portfolio

Die größte Kategorie der Leasingobjekte war im vierten Quartal mit 29,9 % gemessen an der Anzahl abgeschlossener Verträge weiterhin die Kategorie der IT-Geräte, dazu zählen vor allem Laptops, EDV-Equipment und Software. Der Anteil des Direktkundengeschäfts am gesamten Leasingneugeschäft stieg im vierten Quartal auf 18,9 % (Q4 2024: 17,1 %). Die Anzahl der Leasinganfragen wuchs weiter auf rund 169 Tsd. (Q4 2024: rund 160 Tsd.), woraus rund 82 Tsd. neue Leasingverträge resultierten (Q4 2024: rund 81 Tsd.). Die Umwandlungsquote lag mit 48,7 % im geschäftstypischen Rahmen (Q4 2024: 50,4 %). Die durchschnittliche Ticketgröße betrug 10.808 Euro (Q4 2024: 10.638 Euro). Deutschland und Frankreich treiben Wachstum

Die Region Westeuropa (ohne DACH) war mit einem Wachstum von 5,9 % auf 237,3 Mio. Euro (Q4 2024: 224,2 Mio. Euro) und einem Anteil von 26,6 % am Leasingneugeschäft im vierten Quartal 2025 die stärkste Region. Frankreich hatte mit 20,3 % des gesamten Leasingneugeschäfts den größten Anteil in dieser Region. Mit einem Zuwachs von 11,9 % auf 217,7 Mio. Euro lag die Region DACH volumenmäßig auf dem zweiten Rang (Q4 2024: 194,4 Mio. Euro). Deutschland leistete mit einem Anteil von 19,6 % am gesamten Leasingneugeschäft den größten Anteil in dieser Region. An dritter Stelle stand die Region Südeuropa mit einem Zuwachs von 3,5 % und einem Leasingneugeschäftsvolumen von 207,9 Mio. Euro (Q4 2024: 200,8 Mio. Euro). Italien ist mit einem Anteil von 12,4 % am gesamten Neugeschäftsvolumen im vierten Quartal der größte Markt in der Region Südeuropa. Die Region Nord-/Osteuropa lag - nach einem sehr starken Vorjahr - mit einem Volumen von 163,3 Mio. Euro unter dem Wert des Vorjahres (Q4 2024: 182,7 Mio. Euro). Die übrigen Regionen mit Ländern außerhalb Europas verzeichneten ein starkes Wachstum von 15,5 % auf 65,1 Mio. Euro (Q4 2024: 56,3 Mio. Euro), auch getrieben durch einen deutlichen Zuwachs des Neugeschäfts in den USA. Einlagen der grenke Bank stabil

Zum Stichtag 31.12.2025 betrug das Einlagengeschäft 2.315,7 Mio. Euro (per 31.12.2024: 2.230,6 Mio. Euro). Das Kreditneugeschäft der grenke Bank, welches im Wesentlichen das Mikrokreditgeschäft beinhaltet, lag im Berichtszeitraum stabil bei 10,1 Mio. Euro (Q4 2024: 10,5 Mio. Euro). Das verkaufte Factoringgeschäft verzeichnete im vierten Quartal 2025 ein Neugeschäftsvolumen von 189,1 Mio. Euro (Q4 2024: 234,6 Mio. Euro). Der Rückgang reflektiert die bereits in Teilen abgeschlossene Übertragung des Factoringgeschäfts an die Teylor AG. Das Vorstandsinterview mit einer Erläuterung der Neugeschäftszahlen für 2025 finden Sie hier . Diese und weitere Nachrichten finden Sie auf unserem Investor Relations LinkedIn-Kanal . Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 erscheint am 12. März 2026. Neugeschäftsentwicklung im Überblick (in Mio. Euro) Q4 2025 Q4 2024 ? in %

2025

2024 ? in % Neugeschäft Leasing 891,3 858,4 3,8 3.294,6 3.057,0 7,8 DACH 217,7 194,4 11,9 801,4 705,1 13,7 Westeuropa ohne DACH 237,3 224,2 5,9 851,1 784,4 8,5 Südeuropa 207,9 200,8 3,5 797,0 732,0 8,9 Nord-/Osteuropa 163,3 182,7 -10,6 609,0 640,8 -5,0 Übrige Regionen 65,1 56,3 15,5 236,0 194,8 21,2 Deckungsbeitrag 2 (DB2) des Neugeschäfts Leasing 139,6 149,2 -6,4 550,2 518,5 6,1 DACH 28,4 27,4 3,8 109,9 95,2 15,5 Westeuropa ohne DACH 37,9 41,0 -7,5 147,5 139,8 5,5 Südeuropa 32,5 34,7 -6,4 135,4 123,8 9,4 Nord-/Osteuropa 27,7 34,4 -19,5 109,0 117,6 -7,3 Übrige Regionen 13,1 11,6 12,5 48,4 42,2 14,8 DB2-Marge (in %) 15,7 17,4 -1,7pp 16,7 17,0 -0,3pp Neugeschäft Factoring1 189,1 234,6 -19,4 789,1 910,4 -13,3 Neugeschäft Kreditgeschäft2 10,1 10,5 -3,1 41,9 37,8 11,1

Regionen Leasing: DACH: Deutschland, Österreich, Schweiz

Westeuropa ohne DACH: Belgien, Frankreich, Luxemburg, Niederlande

Südeuropa: Italien, Kroatien, Malta, Portugal, Slowenien, Spanien

Nord-/Osteuropa: Dänemark, Finnland, Großbritannien, Irland, Lettland, Norwegen, Schweden | Polen, Rumänien,

Slowakei, Tschechien, Ungarn

Übrige Regionen: Australien, Brasilien, Chile, Kanada, USA, VAE



1 grenke informierte am 31. Januar 2024 über die Absicht, die Factoringgesellschaften zu verkaufen. Anfang April 2025 wurde eine Einigung mit einem Käufer getroffen ("Signing"). Einzelne Factoring-Ländergesellschaften werden stufenweise an den Käufer übergehen ("Closing"). 2Das Kreditgeschäft wird über die grenke Bank AG angeboten.

Über grenke

grenke ist globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, der flexibles, schnelles und unkompliziertes Small-Ticket-Leasing und Bank-Services anbietet. Damit schafft grenke finanzielle Spielräume und hilft Kundinnen und Kunden sich auf das eigene Geschäft zu fokussieren. 1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe heute mit rund 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Vollzeitäquivalente) in über 30 Ländern weltweit aktiv. grenke ist beim Small-Ticket-Leasing international führend. Die grenke Aktie ist an der Frankfurter Börse gelistet (ISIN: DE000A161N30).

Neuer Markt 2

76532 Baden-Baden

+49 7221 5007 8611

investor@grenke.de

Pressekontakt Stefan Wichmann

Neuer Markt 2

76532 Baden-Baden

+49 171 2020300

presse@grenke.de



