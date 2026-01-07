Sisvel gibt die Ernennung von Heath Hoglund als erster Chief Intellectual Property Officer bekannt. Er wird in dieser Rolle weltweit für die Patent-Pools der Firma verantwortlich sein.

Hoglund ist als einer der besten IP Dealmaker der ganzen Welt bekannt. Er verlässt nach vier Jahren Via Licensing, wo er die Position des President inne hatte. Vorher war er als Vice-President of IP and Standards bei Dolby tätig. Er überwachte dort das Patentportfolio, die Patentlizensierungsprogramme und er führte den Aufbau und das Design zahlreicher Patentpools und Standardinitiativen.

Durch die Ernennung entsteht bei Sisvel eine neue Führungsstruktur im Licensing and Programme Management. So soll die Zusammenarbeit zwischen den Funktionen verbessert werden, was das erheblich Wachstumspotenzial von Sisvel freisetzen soll. Die beiden Führungskräfte im Bereich Licensing and Programme Management, Nick Webb und David Muus werden weiterhin in ihren Positionen verbleiben und sämtliche Zuständigkeiten behalten.

Heath Hoglund kann auf unvergleichliche Erfolge bei der Entwicklung von Patentpools zurückblicken. Er hat zahlreiche Lizenzierungsmodelle entwickelt und dadurch einen fairen Zugang zu wichtigen Technologien ermöglicht, zum Vorteil von Lizenznehmern und -gebern. Dieses Fachwissen ist für Sisvel von großem Wert, da das Unternehmen sich auf neue Technologien konzentriert und seine Position als weltweit führender Akteur für Patentpooling und IP-Monetarisierung etablieren möchte.

Dank der Tätigkeit von Hoglund wird Sisvel CEO Mattia Fogliacco mehr Zeit für die strategische Ausrichtung des Unternehmens haben, da er das Patentpooling in guten Händen weiß.

"Heute ist für Sisvel ein sehr guter Tag. Dass Heath sich für uns entschieden hat, sagt viel über unseren Ehrgeiz und unsere Ausrichtung aus", sagte Fogliacco. "Seine außergewöhnliche Fachkenntnis beim Aufbau und bei der Verwaltung von Lizensierungsprogrammen machen ihn zu einem perfekten Kandidaten für die nächsten Schritte unseres Unternehmens. Heath vervollständigt ein bereits starkes Team und mit seinem Fachwissen wird er unsere Strategie vorantreiben."

"Ich bin überglücklich, ein Teil von Sisvel zu werden", sagte Hoglund. "Das Unternehmen zeichnet sich durch eine langjährige und kreative Praxis im Lösen von Problemen, eine wirklich unabhängige Managementstruktur und große Zukunftschancen aus und das ist in der Branche einmalig. Für mich könnte es nichts Besseres geben."

