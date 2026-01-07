Anzeige
Dow Jones News
07.01.2026 07:27 Uhr
MÄRKTE ASIEN/Gewinnmitnahmen in Tokio - Seoul nach Rekordhoch behauptet

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Trotz positiver Vorgaben der Wall Street geht es am Mittwoch an den ostasiatischen Börsen nur uneinheitlich zu. Nach den teils sehr starken Aufschlägen zu Beginn der Woche dürften dabei Gewinnmitnahmen eine Rolle spielen. Insbesondere in Tokio, wo der Nikkei-225-Index nach seinem Rekordhoch auf Schlusskursbasis vom Vortag um 1,3 Prozent zurückkommt auf 51.853 Punkte. Auch in Hongkong geht es mit 1,3 Prozent etwas deutlicher zurück, während sich Schanghai gut behaupten kann.

Gut hält sich der technologielastige Kospi in Seoul. Er zeigt sich wenig verändert, hatte allerdings im frühen Verlauf auch schon deutlicher zugelegt und das Rekordhoch vom Vortag noch ausgebaut. Stützend wirkt dort weiter Optimismus bezüglich des Potenzials künstlicher Intelligenz für die Unternehmensgewinne. Samsung Electronics gewinnen 0,4 Prozent, SK Hynix 1,8 Prozent.

Etwas bremsend wirkt in der Region laut Marktteilnehmern eine neue Entwicklung im angespannten Verhältnis zwischen Japan und China, die vor einigen Wochen von Warnungen Japans an China ausgelöst wurden im Hinblick auf Chinas Taiwan-Politik. Nun hat Peking sofortige Kontrollen für Exporte von Gütern nach Japan verhängt, die auch für militärische Zwecke verwendet werden könnten.

Bereits beendet ist der Handel in Sydney. Der S&P/ASX-200 legte um 0,1 Prozent zu. Wegen der nur geringen Techniklastigkeit machte der australische Aktienmarkt die Rally zu Beginn der Woche nicht mit. Hier wurde eine stärkere Erholung von neuen Preisdaten gebremst. Zwar hat sich die Teuerung in Australien im November verlangsamt, die Inflationsrate liegt aber weiter über dem Ziel der Notenbank des Landes. Laut Händlern bestärkt das die Erwartung, dass die Reserve Bank of Australia die Zinsen in naher Zukunft unverändert lassen wird.

Die Ölpreise geben um gut 1 Prozent nach. Hier sorgt für etwas Abwärtsdruck, dass US-Präsident Trump angekündigt hat, Venezuela werde den USA nun sanktioniertes Öl liefern, wobei er von 50 Millionen Barrel sprach. 

=== 
INDEX         zuletzt     +/- %     % YTD      Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney) 8.695,60     +0,1%     +0,1%     06:00 
Nikkei-225 (Tokio)  51.852,51     -1,3%     +3,0%     07:00 
Kospi (Seoul)     4.527,09     +0,0%     +7,4%     07:30 
Shanghai-Comp.    4.087,14     +0,1%     +1,4%     08:00 
Hang-Seng (Hongk.)  26.365,22     -1,3%     +2,7%     09:00 
 
DEVISEN        zuletzt     +/- %     00:00   Di, 08:38  % YTD 
EUR/USD         1,1693      0,0     1,1689     1,1738  -0,2% 
EUR/JPY         182,94     -0,1     183,08     183,43  -0,4% 
EUR/GBP         0,8657     -0,0     0,8657     0,8658  -0,8% 
GBP/USD         1,3508      0,0     1,3501     1,3557  +0,5% 
USD/JPY         156,45     -0,1     156,63     156,27  -0,2% 
USD/KRW        1.446,68      0,0    1.446,06    1.445,11  +0,4% 
USD/CNY         7,0271      0,0     7,0245     7,0215  +0,0% 
USD/CNH         6,9852      0,1     6,9808     6,9753  +0,1% 
USD/HKD         7,7876     -0,0     7,7878     7,7862  +0,0% 
AUD/USD         0,6759      0,3     0,6740     0,6733  +0,6% 
NZD/USD         0,5785     -0,0     0,5787     0,5807  +0,5% 
BTC/USD       92.681,20     -0,6   93.266,50   93.302,85  +6,3% 
 
ROHÖL         zuletzt  VT-Schluss     +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex        56,24     57,13     -1,6%     -0,89  +1,4% 
Brent/ICE        61,88     61,92     -0,1%     -0,04  +1,4% 
 
METALLE        zuletzt    Vortag     +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold         4.469,21   4.494,70     -0,6%     -25,50  +2,9% 
Silber          79,96     81,3     -1,6%     -1,34  +7,3% 
Platin        2.009,68   2.097,09     -4,2%     -87,41 +10,8% 
Kupfer          5,97     6,01     -0,7%     -0,04 +45,2% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2026 00:53 ET (05:53 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
