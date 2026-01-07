Der Online-Arzneimittelhändler Redcare Pharmacy (vormals Shop Apotheke Europe) hat erste Eckdaten für das vergangene vierte Quartal vorgelegt. Durch ein etwas schwächeres Wachstum im Schlussviertel konnte die Gesellschaft die eigene Prognose, ein Plus bei den Erlösen von mindestens 25 Prozent, nicht gänzlich erfüllen.Zwischen Oktober und Dezember steigerte Redcare Pharmacy den Umsatz um 18 Prozent auf 794 Millionen Euro. Auf Jahressicht liegt das Plus laut den vorläufigen Erhebungen bei 24 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär