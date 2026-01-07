115 Fahrzeug- und Modulprodukte erhielten die CCC Digital Key-Zertifizierung, darunter die ersten zertifizierten Fahrzeuge in China

Das Car Connectivity Consortium (CCC), die vertrauenswürdige Quelle für die Definition der Interaktion von Fahrzeugen mit Geräten und der Welt zur Verbesserung des Kundenerlebnisses durch standardisierte, sichere und komfortable Konnektivitätslösungen, verzeichnete ein bahnbrechendes Jahr mit explosivem Wachstum für das CCC Digital Key-Zertifizierungsprogramm. Im Laufe des Jahres 2025 zertifizierte das CCC 115 Produkte von führenden Automobilherstellern und Komponentenherstellern weltweit. Dieser Wendepunkt prägt die Zukunft der Branche, da digitale Schlüssel sich von einer frühen Innovation zu einem zentralen Bestandteil der Fahrzeugzugangskontrolle und -nutzung entwickeln.

Dieser Anstieg spiegelt sich in der breiten Palette von Fahrzeugen und Modulen wider, die im Jahr 2025 in allen Regionen und von allen Herstellern zertifiziert wurden:

Neu zertifizierte Automobilhersteller:

Audi

BMW

Genesis

Hyundai

Ingeek

Kia

Lotus

Lynk Co

Mahindra Mahindra

Mercedes-Benz

NIO

Polestar

smart

Volvo

XPENG

ZEEKR

Neu zertifizierte Modulhersteller:

NXP Semiconductors

Qualcomm Technologies, Inc.

Texas Instruments Inc.

Thales

Eine vollständige Liste der einzelnen zertifizierten Fahrzeuge und Module finden Sie auf der Seite CCC Certified Products Showcase.

Diese Zertifizierungen bauen auf den ersten Erfolgen im Jahr 2024 auf, als die BMW Group und NXP als erste Unternehmen eines ihrer Produkte zertifizieren ließen. Im März 2025 erweiterte CCC das Zertifizierungsprogramm um die Technologien Bluetooth Low Energy (LE) und Ultrabreitband (UWB), um mit den Innovationen Schritt zu halten, die einen sicheren, berührungslosen digitalen Zugang zu Fahrzeugen ermöglichen.

Im Jahr 2025 umfassten die Zertifizierungen auch die ersten CCC Digital Key-zertifizierten Fahrzeuge aus China, darunter neue Zertifizierungen von Ingeek, NIO, XPENG und der Zhejiang Geely Holding Group (Volvo, Polestar, ZEEKR, Lynk Co., smart und Lotus). Ihre Teilnahme stellt eine bedeutende Erweiterung des Programms in einen der weltweit größten Automobilmärkte dar. In der gesamten Region Asien-Pazifik (APAC) erhielten auch Mahindra Mahindra in Indien und Hyundai Motor Company in Südkorea die Zertifizierung.

"Der Anstieg der CCC Digital Key-Zertifizierungen im Jahr 2025 stellte einen echten Wendepunkt für die Branche dar", erklärte Alysia Johnson, President von CCC. "Wir haben eine rasche Einführung des Standards in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum beobachtet, wobei Märkte wie China und Deutschland eine besonders starke Dynamik aufweisen. Dieser Trend deutet darauf hin, dass sich die digitale Schlüsseltechnologie von der frühen Einführung hin zu einer globalen Verbreitung entwickelt."

Mit der zunehmenden Verbreitung von Zertifizierungen in verschiedenen Regionen und bei verschiedenen Herstellern wurde 2025 zum bisher transformativsten Jahr für die Einführung von CCC Digital Key.

Marktwachstum und Branchenentwicklung

Der weltweite Markt für digitale Fahrzeugschlüssel, dessen Wert vor nur drei Jahren noch bei 2,1 Milliarden US-Dollar lag, wird bis 2031 voraussichtlich 11,6 Milliarden US-Dollar erreichen (Transparency Market Research). Dieses Wachstum spiegelt den Wandel der Branche von Pilotprogrammen hin zur allgemeinen Einführung wider, der durch die Nachfrage der Verbraucher nach der Bequemlichkeit des Telefons als Schlüssel, den Aufstieg von Flotten- und Shared-Mobility-Diensten sowie den allgemeinen Trend zu softwaredefinierten Fahrzeugen vorangetrieben wird.

Das CCC zählt derzeit mehr als 300 Mitgliedsunternehmen und stellt damit die breiteste internationale Zusammenarbeit im Bereich der Fahrzeugkonnektivitätsstandards dar. Jede neue Zertifizierung stärkt dieses Ökosystem und schafft einen Netzwerkeffekt, der die Akzeptanz beschleunigt und sicherstellt, dass digitale Schlüssel marken-, geräte- und plattformübergreifend konsistent funktionieren.

Da digitale Schlüssel zu einer grundlegenden Komponente für den Zugang zu Fahrzeugen werden, spielt die Zertifizierung eine entscheidende Rolle dabei, sicherzustellen, dass diese Erfahrungen sicher, konsistent und global skaliert werden können.

Warum Zertifizierung von Bedeutung ist

Die CCC Digital Key-Zertifizierung bestätigt, dass Produkte strenge Standards hinsichtlich Interoperabilität und Sicherheit erfüllen. Für Automobilhersteller und Zulieferer reduziert die Zertifizierung das Integrationsrisiko, beschleunigt die Markteinführung und ermöglicht die Verwendung des CCC Digital Key-Zertifizierungslogos, um Vertrauen und Qualität zu signalisieren. Für Verbraucher gewährleistet die Zertifizierung, dass ihr digitaler Schlüssel nahtlos in Fahrzeugen, intelligenten Geräten und Diensten funktioniert.

"Ein digitaler Schlüssel ist mehr als nur eine Komfortfunktion. Er bildet die Grundlage für Mobilitätsdienste der nächsten Generation", erklärte Johnson. "Durch die Zertifizierung von Produkten nach einem gemeinsamen, offenen Standard beschleunigen wir die allgemeine Akzeptanz und ermöglichen neue Anwendungsfälle, die den Verbrauchern das Vertrauen geben, dass ihr digitaler Schlüssel zuverlässig funktioniert."

Vom alltäglichen Gebrauch bis hin zu neuen Mobilitätsmodellen

Die Zertifizierung unterstützt eine Vielzahl von Anwendungsfällen aus der Praxis, von der berührungslosen Zugangskontrolle und Schlüsselweitergabe bis hin zu Parkservices, Mietwagen und Flottenmanagement. Da Fahrzeuge zunehmend softwaregesteuert werden, werden diese Funktionen von Premium-Features zu alltäglichen Erwartungen, was neue Möglichkeiten sowohl für den Komfort der Verbraucher als auch für die kommerzielle Mobilität schafft.

Weitere Informationen zum Car Connectivity Consortium finden Sie unter www.carconnectivity.org.

Über das Car Connectivity Consortium:

Das Car Connectivity Consortium (CCC) ist eine branchenübergreifende Organisation, deren Ziel es ist, die Interaktion zwischen Fahrzeugen und Geräten sowie deren Verbindung mit der Außenwelt zu definieren, um ein nahtloseres und sichereres Kundenerlebnis zu schaffen. Das CCC standardisiert das vernetzte Ökosystem rund um Fahrzeuge und Geräte und bringt Automobilhersteller, Gerätehersteller, Automobilzulieferer, Chiphersteller und Sicherheitsanbieter zusammen, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln, bei denen Komfort, Sicherheit und Datenschutz im Vordergrund stehen. Das CCC, dem mehr als 300 Unternehmen angehören, spielt eine führende Rolle bei der Förderung der Konnektivität zwischen Smartphones und Fahrzeugen und der Gestaltung der Zukunft des vertrauenswürdigen digitalen Fahrzeugzugangs. Zu seinem Board of Directors gehören Vertreter von Apple, BMW, CARIAD, DENSO, Ford, General Motors, Google, Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, NXP, Panasonic Automotive Systems, Samsung, Thales und Xiaomi. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.carconnectivity.org.

