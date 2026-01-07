Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 07
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|06/01/2026
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|278189.00
|6.3219
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|06/01/2026
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|127929650.00
|819399095.36
|6.4051
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|06/01/2026
|3DGH
|IE0001CEGCP5
|46721.00
|240701.85
|5.1519
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|06/01/2026
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3600000.00
|21621246.13
|6.0059
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|06/01/2026
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43887.00
|275078.99
|6.2679
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|06/01/2026
|3DUS
|IE000XERHYF0
|23390013.00
|145574736.73
|6.2238
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|06/01/2026
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|182785.00
|1005822.33
|5.5028
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|06/01/2026
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|38810000.00
|284100821.88
|7.3203
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|06/01/2026
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5520000.00
|33202561.74
|6.015
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|06/01/2026
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52050000.00
|265240534.17
|5.0959
